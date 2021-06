3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Ems gegen Buchs – Samir Limani entscheidet Spiel Ems gewinnt am Sonntag zuhause gegen Buchs 2:1. 28.06.2021, 09.05 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Ems gelang Samir Limani in der 69. Minute. In der 40. Minute hatte Mario Garcia Agulla Ems in Führung gebracht. Der Ausgleich für Buchs fiel in der 44. Minute durch Kevin Rohrer.

Bei Ems erhielten Samir Limani (44.) und Enes Salihagic (63.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Buchs für Daniel Varela Pereira (46.) und Fabio Ventura (83.).

Keine Änderung in der Tabelle für Ems: 23 Punkte bedeuten Rang 2. Für Ems ist es bereits der siebte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Ems gingen unentschieden aus.

Ems spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: Chur 97 2 (Rang 12). Das Spiel findet am 3. Juli statt (16.00 Uhr, Obere Au, Chur).

Für Buchs hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 4. Buchs hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Buchs tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Bad Ragaz 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 3. Juli statt (16.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Telegramm: FC Ems 1 - FC Buchs 1 2:1 (1:1) - EMS – Tore: 40. Mario Garcia Agulla 1:0. 44. Kevin Rohrer (Penalty) 1:1.69. Samir Limani 2:1. – Ems: Nicola Hartmann, Mauro Caluori, Enes Salihagic, Hanad Beso, Nathanael Nsingui, Pierin Frizzoni, Mario Garcia Agulla, Samir Limani, Resandan Yogarajah, Lorenzo Cazzato, Davide Rosafio. – Buchs: Dario Caluori, Pascal Schlegel, Fabio Ventura, Daniel Varela Pereira, Cyrill Schlegel, Aulon Rexhepi, Burak Eris, Elton Aliji, Mentor Memeti, Kevin Rohrer, Adnan Mutapcija. – Verwarnungen: 44. Samir Limani, 46. Daniel Varela Pereira, 63. Enes Salihagic, 83. Fabio Ventura.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: CB Trun/Rabius 1 Grp. - FC Sargans 1 6:3, FC Ems 1 - FC Buchs 1 2:1

Tabelle: 1. FC Bad Ragaz 1 10 Spiele/24 Punkte (35:8). 2. FC Ems 1 10/23 (26:13), 3. FC Triesenberg 1 10/18 (32:19), 4. FC Buchs 1 10/16 (19:12), 5. FC Triesen 1 10/15 (29:24), 6. FC Landquart 1 10/15 (18:21), 7. Valposchiavo Calcio 1 10/15 (15:15), 8. FC Sargans 1 10/12 (24:25), 9. FC Thusis - Cazis 1 10/10 (8:25), 10. CB Trun/Rabius 1 Grp. 10/9 (13:19), 11. FC Gams 1 10/7 (19:35), 12. Chur 97 2 10/6 (11:33).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.06.2021 09:02 Uhr.