2. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Calcio gegen Arbon – Aziz Afkir als Matchwinner Calcio gewinnt am Mittwoch zuhause gegen Arbon 3:2. 09.09.2022, 02.58 Uhr

Calcio holte gegen Arbon zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Das Skore eröffnete Kevin Bärlocher in der 4. Minute. Er traf für Arbon zum 1:0. Calcio glich in der 24. Minute durch Blerand Mustafi aus. In der 40. Minute war es an Semir Todorovac, Arbon 2:1 in Führung zu bringen.

Enis Ramadani glich in der 62. Minute für Calcio aus. Es hiess 2:2. Aziz Afkir sorgte in der 79. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Calcio. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Bei Calcio gab es vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Arbon erhielt: Damian Bont (87.)

Calcio hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 7 Tore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.3 Toren pro Match.

Arbon lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Calcio. Total liess das Team 5 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.2 Toren pro Spiel (Rang 2).

Calcio verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Für Calcio ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Calcio in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Wattwil Bunt 1929 1. Diese Begegnung findet am 14. September statt (20.00 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Unverändert liegt Arbon auf Rang 1. Das Team hat neun Punkte. Arbon hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Arbon bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Henau 1. Diese Begegnung findet am 23. September statt (20.15 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Telegramm: AS Calcio Kreuzlingen 1 - FC Arbon 05 1 3:2 (1:2) - Döbeli, Kreuzlingen – Tore: 4. Kevin Bärlocher 0:1. 24. Blerand Mustafi 1:1. 40. Semir Todorovac 1:2. 62. Enis Ramadani 2:2. 79. Aziz Afkir 3:2. – Calcio: Vildan Uka, Jardel Semeraro Branco, Blerand Mustafi, Waldemar Schattner, Giuliano Protopapa, Bleron Arifi, Elmedin Pajaziti, Alajdin Pajaziti, Marsello Benic, Enis Ramadani, Ermir Selmani. – Arbon: Samir Hodzic, Alessandro Zingarelli Hidalgo, Damian Bont, Doriano Telatin, Cédric Kriebel, Claudio Lämmler, Arxhende Rulani, Marco Ciullo, Semir Todorovac, Kevin Bärlocher, Fabian Hug. – Verwarnungen: 6. Blerand Mustafi, 20. Elmedin Pajaziti, 60. Alajdin Pajaziti, 87. Damian Bont, 89. Bleron Arifi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.09.2022 02:55 Uhr.

