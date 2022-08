3. Liga, Gruppe 3 Erfolg für Brühl gegen Neukirch-Egnach zum Auftakt – Florian Bekteshi mit drei Toren Brühl beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Neukirch-Egnach setzt es zuhause einen 5:3-Sieg ab. 21.08.2022, 23.37 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Brühl: Florian Bekteshi brachte seine Mannschaft in der 13. Minute 1:0 in Führung. Vier Minuten dauerte es, ehe Florian Bekteshi erneut erfolgreich war. Er traf in der 17. Minute zum 2:0 für Brühl. Brühl erhöhte in der 25. Minute seine Führung durch Elia Rosalen weiter auf 3:0.

Marco Bruderer verkürzte in der 28. Minute den Rückstand von Neukirch-Egnach auf 1:3. Noah Altherr sorgte in der 48. Minute für Neukirch-Egnach für den Anschlusstreffer zum 2:3. Elia Rosalen sorgte in der 56. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Brühl.

Der Anschlusstreffer für Neukirch-Egnach zum 3:4 kam in der 62. Minute. Verantwortlich dafür war Joel Haltinner. Das letzte Tor der Partie fiel in der 72. Minute, als wiederum Florian Bekteshi für Brühl auf 5:3 erhöhte.

Bei Brühl erhielten Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed (38.) und Osman Calikusu (53.) eine gelbe Karte. Bei Neukirch-Egnach erhielten Benjamin Wüst (49.) und Loris Schwitzer (75.) eine gelbe Karte.

Brühl reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Brühl spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Gossau 2 (Platz 6). Diese Begegnung findet am 28. August statt (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Neukirch-Egnach liegt nach Spiel 1 auf Rang 10. Mit dem viertplatzierten FC Romanshorn 2 kriegt es Neukirch-Egnach als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: SC Brühl 2 - FC Neukirch-Egnach 1 5:3 (3:1) - Paul – Tore: 13. Florian Bekteshi 1:0. 17. Florian Bekteshi 2:0. 25. Elia Rosalen 3:0. 28. Marco Bruderer 3:1. 48. Noah Altherr 3:2. 56. Elia Rosalen 4:2. 62. Joel Haltinner 4:3. 72. Florian Bekteshi 5:3. – Brühl: Arif Celebi, Nils Felix Bertram, Philipp Ender, Kenedy Tesfay Mebrahtu, Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed, Maico Knaus, Florian Bekteshi, Leonardo Ferrari, Joel Ammann, Edmir Zulic, Elia Rosalen. – Neukirch-Egnach: Benjamin Wüst, Silvan Oswald, Adriano Martino, Noah Altherr, Ivan Breitenmoser, Marco Vogt, Loris Schwitzer, Marco Bruderer, Lirim Mazreku, Joel Haltinner, Pascal Allenspach. – Verwarnungen: 38. Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed, 49. Benjamin Wüst, 53. Osman Calikusu, 75. Loris Schwitzer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

