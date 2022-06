2. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Bischofszell gegen Arbon – Samuel Weber als Matchwinner Bischofszell behielt im Spiel gegen Arbon am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 05.06.2022, 09.40 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Bischofszell gelang Samuel Weber in der 46. Minute. In der 3. Minute hatte Thilo Knellwolf Bischofszell in Führung gebracht. Der Ausgleich für Arbon fiel in der 37. Minute durch Dejan Peric.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Bischofszell gab es vier gelbe Karten. Bei Arbon erhielten Dejan Peric (51.), Bozo Peric (81.) und Lirim Saliji (92.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Bischofszell zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Bischofszell machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 30 Punkten auf Rang 5. Bischofszell hat bisher neunmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bischofszell auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Rapperswil-Jona 2. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (17.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

Nach der Niederlage büsst Arbon zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 30 Punkten auf Rang 7. Für Arbon war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Arbon verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Arbon zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Romanshorn 1 (Platz 6) zu tun. Das Spiel findet am 11. Juni statt (17.00 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Telegramm: FC Bischofszell 1 - FC Arbon 05 1 2:1 (2:1) - Bruggfeld, Bischofszell – Tore: 3. Thilo Knellwolf 1:0. 37. Dejan Peric 1:1. 46. Samuel Weber 2:1. – Bischo: Levin Spring, Silvio Näf, Marko Vranic, Nicolas Spiegel, Reto Dähler, Lars Musa, Samuel Weber, Michael Spiegel, Alessio Schnegg, Thilo Knellwolf, Rinor Hiseni. – Arbon: Ali Basic, David Lovric, Damian Bont, Cédric Kriebel, Alessandro Zingarelli Hidalgo, Giosue Dannenmann, Arxhende Rulani, Marco Ciullo, Dejan Peric, Rikard Oroshi, Joel Haltinner. – Verwarnungen: 36. Alessio Schnegg, 51. Dejan Peric, 54. Silvio Näf, 81. Bozo Peric, 92. Lirim Saliji, 95. Timo Tauber, 96. Uwe Beran.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

