3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Balzers gegen Schmerikon Sieg für Balzers: Gegen Schmerikon gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:1. 04.09.2022, 21.05 Uhr

(chm)

Raphael Auer eröffnete in der 1. Minute das Skore, als er für Balzers das 1:0 markierte. Sandro Wegmann sorgte in der 14. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Balzers. Raphael Auer baute in der 73. Minute die Führung für Balzers weiter aus (3:0). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Onur Pehlivan in der 75. Minute für Schmerikon auf 1:3.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Balzers, nämlich für Mohammed Hachem Ouanes (84.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schmerikon, Damir Omerasevic (67.) kassierte sie.

Die Abwehr von Schmerikon kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.7 (Rang 11).

In der Tabelle verbessert sich Balzers von Rang 10 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Balzers hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Balzers spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Uznach 1 (Platz 7). Diese Begegnung findet am 11. September statt (15.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

In der Tabelle verliert Schmerikon Plätze und zwar von Rang 11 auf 12. Das Team hat null Punkte. Schmerikon muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Einmal verlor Schmerikon zuhause und zweimal auswärts.

Schmerikon tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Buchs 1a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 13. September statt (20.00 Uhr, Allmeind Schmerikon, Schmerikon).

Telegramm: FC Balzers 2 - FC Schmerikon 1 3:1 (2:0) - Rheinau Balzers, Balzers – Tore: 1. Raphael Auer 1:0. 14. Sandro Wegmann 2:0. 73. Raphael Auer 3:0. 75. Onur Pehlivan 3:1. – Balzers: Luca Dürst, Benjamin Vogt, Mike Almer, Rafael Grünenfelder, Dany Ferreira Eido, Fatih Gündogdu, Jonas Schmidle, Gabriele Preite, Damiano Deflorin, Raphael Auer, Sandro Wegmann. – Schmerikon: David Lekaj, Nevio Marchionna, Kevin Fehr, Armir Hoxhaj, Aron Hoxhaj, Ruben Kleber, Janis Duschen, Onur Pehlivan, Damir Omerasevic, Rafael Batista de Lemos, Lawen Salih. – Verwarnungen: 67. Damir Omerasevic, 84. Mohammed Hachem Ouanes.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Datenstand: 04.09.2022 21:02 Uhr.

