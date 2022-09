2. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Altstätten gegen Au-Berneck 05 Altstätten gewinnt am Sonntag zuhause gegen Au-Berneck 05 2:0. 05.09.2022, 00.52 Uhr

(chm)

Nach 54 torlosen Minuten eröffnete Adis Hujdur das Skore für Altstätten. Au-Berneck 05 schaffte es nicht, den Rückstand aufzuholen. Im Gegenteil: Sahin Irisme erhöhte in der 85. Minute sogar noch auf 2:0. Es war das Schlussresultat.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Au-Berneck 05 für Raoul Marino (10.) und Flamur Bojaxhi (30.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Altstätten, Amar Uzunovic (30.) kassierte sie.

Der Sturm von Altstätten sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Die total 7 Tore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.3 Toren pro Match.

Altstätten verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Für Altstätten ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen.

Altstätten tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Ems 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (15.00 Uhr, EMS).

In der Tabelle verliert Au-Berneck 05 Plätze und zwar von Rang 6 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Au-Berneck 05 hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Au-Berneck 05 trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Winkeln SG 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Degern, Au).

Telegramm: FC Altstätten 1 - FC Au-Berneck 05 1 2:0 (0:0) - GESA, Altstätten – Tore: 55. Adis Hujdur 1:0. 85. Sahin Irisme 2:0. – Altstätten: Mirel Eugster, Noah Zünd, Simon Eugster, Yanik Lüchinger, Simon Lichtenstern, Neil Eugster, Manuel Stüdli, Amar Uzunovic, Sandro Hutter, Adis Hujdur, Sahin Irisme. – Au-Berneck 05: Fabio Staudacher, Fabian Dierauer, Mihai Giovanny Popescu, Raoul Marino, Endrit Bekjiri, Mario Zivic, Jetmir Lakna, Sarujan Pirabakaran, Daniele Varano, Ernis Spahiu, Flamur Bojaxhi. – Verwarnungen: 10. Raoul Marino, 30. Amar Uzunovic, 30. Flamur Bojaxhi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2022 00:49 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.