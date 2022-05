2. Liga, Gruppe 1 Ems sorgt bei Vaduz für Überraschung Überraschender Sieg für Ems: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Vaduz (4. Rang) zuhause deutlich 3:0 geschlagen. 01.05.2022, 19.04 Uhr

(chm)

In der 35. Minute gelang Agon Topalli der Führungstreffer zum 1:0 für Ems. Mit seinem Tor in der 57. Minute brachte Marius Spiller Ems mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Janique Gringer, der in der 82. Minute die Führung für Ems auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Ems erhielten Hanan Beso (39.), Andri Hunger (70.) und Remo Zanolari (92.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Vaduz für Azan Rahimi (55.), Jonas Hilti (58.) und Nebojsa Spasojevic (61.).

In der Abwehr gehört Ems zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Keine Änderung in der Tabelle für Ems: Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 10. Ems hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Ems geht es auf fremdem Terrain gegen FC St. Margrethen 1 (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 8. Mai statt (15.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Für Vaduz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 4. Für Vaduz war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Vaduz verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes trifft Vaduz in einem Heimspiel mit US Schluein Ilanz 1 (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Mai (14.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Telegramm: FC Ems 1 - FC Vaduz 2 3:0 (1:0) - EMS – Tore: 35. Agon Topalli 1:0. 57. Marius Spiller 2:0. 82. Janique Gringer 3:0. – Ems: Dejan Zivanovic, Hanan Beso, Hanad Beso, Andri Hunger, Nathanael Nsingui, Samir Limani, Janique Gringer, Toni Sabljic, Pierin Frizzoni, Agon Topalli, Marius Spiller. – Vaduz: Tim Tiado Öhri, Azan Rahimi, Jonas Hilti, Philipp Oberer, Albin Behluli, David Tschupp, Noah Kling, Simon Lüchinger, Adrian Hoti, Endrit Leka, Ismael Adejumo Jimoh. – Verwarnungen: 39. Hanan Beso, 55. Azan Rahimi, 58. Jonas Hilti, 61. Nebojsa Spasojevic, 70. Andri Hunger, 92. Remo Zanolari.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 19:00 Uhr.