2. Liga, Gruppe 1 Ems gewinnt deutlich gegen St. Margrethen Sieg für Ems: Gegen St. Margrethen gewinnt das Team am 09.05.2022, 20.46 Uhr

(chm)

Sonntag

auswärts 4:0.

In der 9. Minute war es an Agon Topalli, Ems 1:0 in Führung zu bringen. Mit einem weiteren Tor erhöhte Agon Topalli für Ems auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade drei Minuten. Pierin Frizzoni baute in der 72. Minute die Führung für Ems weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Samir Limani in der 75. Minute, als er für Ems zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei St. Margrethen sah Valdon Axhija (68.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei St. Margrethen weitere fünf gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Ems, nämlich für Janique Gringer (50.).

In den bisherigen Spielen ist Ems nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.7. Das bedeutet, dass Ems die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Ems machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 8. Für Ems ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Ems geht es auswärts gegen US Schluein Ilanz 1 (Platz 12) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (18.00 Uhr, Crap Gries, Schluein).

Nach der Niederlage büsst St. Margrethen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 18 Punkten auf Rang 9. St. Margrethen hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

St. Margrethen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Herisau 1 (Platz 4). Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Telegramm: FC St. Margrethen 1 - FC Ems 1 0:4 (0:2) - Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen – Tore: 9. Agon Topalli 0:1. 12. Agon Topalli 0:2. 72. Pierin Frizzoni 0:3. 75. Samir Limani 0:4. – St.Margrethen: Teoman Dastan, Valdon Axhija, Furkan Sarac, Besart Shoshi, Florent Imeri, Rilind Shala, Nurkan Ibrahimi, Ahmet Cetinkaya, Albert Prenaj, Oguzhan Aydin, Sevalj Ljatifi. – Ems: Dejan Zivanovic, Hanan Beso, Hanad Beso, Andri Hunger, Nathanael Nsingui, Samir Limani, Janique Gringer, Toni Sabljic, Pierin Frizzoni, Agon Topalli, Marius Spiller. – Verwarnungen: 50. Janique Gringer, 61. Valdon Axhija, 62. Gentrit Rexhepi, 74. Sevalj Ljatifi, 79. Nurkan Ibrahimi, 87. Rilind Shala – Ausschluss: 68. Valdon Axhija.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.05.2022 20:43 Uhr.