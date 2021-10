2. Liga, Gruppe 1 Ems bezwingt auswärts Au-Berneck 05 – Mitko Gjorgjievski mit Siegtor Ems gewinnt am Sonntag auswärts gegen Au-Berneck 05 1:0. 24.10.2021, 23.56 Uhr

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Ems das einzige Tor der Partie gelang. In der 76. Minute schoss Mitko Gjorgjievski das 1:0.

Gelbe Karten gab es bei Ems für Hanan Beso (18.), Samir Limani (58.) und Remo Zanolari (94.). Bei Au-Berneck 05 erhielten Raoul Marino (91.) und Mario Zivic (93.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Ems zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Mit dem Sieg rückt Ems um einen Platz nach vorne. Zehn Punkte bedeuten Rang 8. Ems hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Ems tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Mels 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 31. Oktober statt (15.00 Uhr, EMS).

Au-Berneck 05 liegt nach der Niederlage auf einem Abstiegsplatz. Mit sechs Punkten liegt das Team auf Rang 11. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Für Au-Berneck 05 war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Au-Berneck 05 trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf US Schluein Ilanz 1 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (18.00 Uhr, Crap Gries, Schluein).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - FC Ems 1 0:1 (0:0) - Degern, Au – Tor: 76. Mitko Gjorgjievski 0:1. – Au-Berneck 05: Fabio Staudacher, Cristian Navarro, Endrit Bekjiri, Mihai Giovanny Popescu, Jaro Böhrer, Mario Zivic, Daniele Varano, Giuliano Lamorte, Jetmir Lakna, David Smoljanovic, Flamur Bojaxhi. – Ems: Nicola Hartmann, Hanan Beso, Hanad Beso, Mahir Beso, Karthik Koneswarasingam, Resandan Yogarajah, Agon Topalli, Pierin Frizzoni, Samir Limani, Janique Gringer, Mitko Gjorgjievski. – Verwarnungen: 18. Hanan Beso, 58. Samir Limani, 91. Raoul Marino, 93. Mario Zivic, 94. Remo Zanolari.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Montlingen 1 - US Schluein Ilanz 1 4:2, FC Au-Berneck 05 1 - FC Ems 1 0:1, KF Dardania St. Gallen 1 - FC Abtwil-Engelburg 1 1:2

Tabelle: 1. FC Vaduz 2 9 Spiele/20 Punkte (27:12). 2. FC Mels 1 9/17 (27:14), 3. FC Abtwil-Engelburg 1 9/17 (25:16), 4. FC Herisau 1 9/16 (27:13), 5. KF Dardania St. Gallen 1 9/15 (20:11), 6. FC Ruggell 1 8/11 (12:19), 7. FC Winkeln SG 1 9/11 (11:20), 8. FC Ems 1 8/10 (13:10), 9. FC St. Margrethen 1 9/10 (14:21), 10. FC Montlingen 1 9/8 (12:22), 11. FC Au-Berneck 05 1 9/6 (9:18), 12. US Schluein Ilanz 1 9/5 (10:31).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 23:52 Uhr.