3. Liga, Gruppe 4 Elmedin Pajaziti führt Tägerwilen mit vier Toren zum Sieg gegen Frauenfeld Tägerwilen reiht Sieg an Sieg: Gegen Frauenfeld hat das Team am Sonntag bereits den sechsten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 9:1 08.05.2022, 16.58 Uhr

(chm)

Auf dem Weg zum ungefährdeten Sieg erzielte Tägerwilen fünf seiner Tore in der ersten Halbzeit, vier kamen in der zweiten Halbzeit dazu.

Frauenfeld war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 67. Minute zum zwischenzeitlichen 1:7.

Matchwinner für Tägerwilen war Elmedin Pajaziti, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Tägerwilen waren: Andrejs Hermann (3 Treffer), Nino Arganese (1 Treffer) und Andrea Patelli (1 Treffe.) einziger Torschütze für Frauenfeld war: Ticiano Fontes (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Frauenfeld für Brendon Zefi (78.) und Joel Lüthy (83.). Tägerwilen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Der Sturm von Tägerwilen sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 4.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Offensive 72 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Frauenfeld ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Tägerwilen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 44 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Tägerwilen ist es der sechste Sieg in Serie.

Für Tägerwilen geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Aadorf 1 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (17.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

Frauenfeld liegt neu am Ende der Tabelle. Die Mannschaft steht nach 17 Spielen bei 13 Punkten Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Für Frauenfeld war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Frauenfeld geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Kreuzlingen 2 (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (18.15 Uhr, Hafenareal, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Frauenfeld 2 - FC Tägerwilen 1 1:9 (0:5) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 8. Andrejs Hermann 0:1. 22. Elmedin Pajaziti 0:2. 32. Nino Arganese 0:3. 44. Andrejs Hermann 0:4. 45. Andrejs Hermann 0:5. 50. Elmedin Pajaziti 0:6. 57. Elmedin Pajaziti 0:7. 67. Ticiano Fontes 1:7. 80. Andrea Patelli 1:8. 85. Elmedin Pajaziti 1:9. – Frauenfeld: Fabio Mantineo, Enrico Serafini, Boris Steiner, Liridon Gjergji, Joel Lüthy, Djenis Mazlami, Arsim Zuta, Ticiano Fontes, Timo Incontrada, Josef Okenwa Augustine, Samuel Beliansky. – Taegerwilen: Luka Djordjevic, Raul Perez Muinos, Miro Berger Brdar, Pascal Geisselhardt, Mario Uhler, Edmond Mulaj, Andrea Patelli, Andrejs Hermann, Rafael Eugster, Elmedin Pajaziti, Nino Arganese. – Verwarnungen: 78. Brendon Zefi, 83. Joel Lüthy.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 16:42 Uhr.