Frauen 2. Liga Ebnat-Kappel siegt gegen Widnau Ebnat-Kappel behielt im Spiel gegen Widnau am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 15.09.2022, 01.06 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Amira Baumgartner für Ebnat-Kappel. In der 1. Minute traf sie zum 1:0. Mit ihrem Tor in der 3. Minute brachte Selin Roth Ebnat-Kappel mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Selin Roth war es auch, die in der 36. Minute Ebnat-Kappel weiter in Führung brachte. Ihr zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:0. Den Schlussstand stellte Eva Dietsche in der 37. Minute her, als sie für Widnau auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Patricia Forrer von Ebnat-Kappel erhielt in der 5. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 3 Toren pro Spiel ist Ebnat-Kappel bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Tabelle verbessert sich Ebnat-Kappel von Rang 7 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Ebnat-Kappel hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Ebnat-Kappel spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Au-Berneck 05 1 (Rang 11). Diese Begegnung findet am 25. September statt (11.00 Uhr, Oberdorf, Berneck).

Widnau rutscht in der Tabelle von Rang 3 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Widnau hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Widnau daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Au-Berneck 05 1. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (11.30 Uhr, Aegeten, Widnau).

Telegramm: FC Ebnat-Kappel 1 - FC Widnau 1 3:1 (3:1) - Untersand, Ebnat – Tore: 1. Amira Baumgartner 1:0. 3. Selin Roth 2:0. 36. Selin Roth 3:0. 37. Eva Dietsche 3:1. – Ebnatkappel: Noemi Strasser, Anja Forrer, Rahel Abderhalden, Lara Gabathuler, Nadine Gmür, Leandra Aerne, Siri Bucherini, Amira Baumgartner, Flavia Schaufelberger, Olivia Castelberg, Selin Roth. – Widnau: Timea Sele, Julia Poljansek, Joya Baumgartner, Jessica Gstöhl, Leonie Ritz, Sarah Hermann, Isabelle Wiebach, Alida Haltiner, Nadja Berweger, Giulia Hale, Eva Dietsche. – Verwarnungen: 5. Patricia Forrer.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.09.2022 01:02 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.