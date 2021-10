Frauen 2. Liga Ebnat-Kappel sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Triesen Im Spiel zwischen Ebnat-Kappel und Triesen gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden. 10.10.2021, 17.22 Uhr

(chm)

Zweimal legte Triesen vor, zweimal glich Ebnat-Kappel aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie fiel für Triesen: Jasmin Ackermann brachte ihre Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. In der 48. Minute traf Flavia Cemin für Ebnat-Kappel zum 1:1-Ausgleich. Naomi Kindle traf in der 70. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Triesen. Der Ausgleich für Ebnat-Kappel zum 2:2 fiel spät durch Martina Horvat. Sie war in der 81. Minute erfolgreich.Es war ein Elfmeter.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem Unentschieden verliert Ebnat-Kappel einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 7. Ebnat-Kappel hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ebnat-Kappel auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Widnau 1. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Oktober (11.30 Uhr, Aegeten, Widnau).

Triesen bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 16 Punkte. Triesen hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Triesen zuhause gegen das zweitplatzierte Team FC Widnau 1 zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 26. Oktober statt (20.15 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Ebnat-Kappel 1 - FC Triesen 1 Grp. 2:2 (0:1) - Untersand, Ebnat – Tore: 5. Jasmin Ackermann 0:1. 48. Flavia Cemin 1:1. 70. Naomi Kindle 1:2. 81. Martina Horvat (Penalty) 2:2. – Ebnatkappel: Nicole Monnigadon, Leandra Aerne, Lara Gabathuler, Anja Forrer, Sina Tschumper, Flavia Cemin, Susanne Scheiwiller, Mara Walt, Flavia Schaufelberger, Dionne Kauf, Martina Horvat. – Triesen: Lena Ott, Annika Vils, Jana Tipura, Elena Lohner, Elena Patsch, Tanja Sprecher, Nadine Gartmann, Leoni Vogt, Ana Maria Lopez Correa, Seraina Aggeler, Jasmin Ackermann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Ebnat-Kappel 1 - FC Triesen 1 Grp. 2:2, FC Thusis - Cazis 1 - FC Widnau 1 0:0, FC Ems 1 Grp. - FC Au-Berneck 05 1 4:3

Tabelle: 1. FC Triesen 1 Grp. 7 Spiele/16 Punkte (14:11). 2. FC Widnau 1 7/14 (18:7), 3. FC Thusis - Cazis 1 6/13 (11:3), 4. FC Uzwil 1 5/12 (14:6), 5. FC Romanshorn 1 7/10 (12:14), 6. FC Ems 1 Grp. 7/9 (12:19), 7. FC Ebnat-Kappel 1 6/8 (13:13), 8. FC Bütschwil 1 Grp. 6/7 (17:13), 9. FC Au-Berneck 05 1 6/5 (17:16), 10. FC Rapperswil-Jona 2 5/2 (2:6), 11. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 6/0 (4:26).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 15:35 Uhr.