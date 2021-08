2. Liga Ebnat-Kappel mit drei Punkten auswärts gegen Bütschwil im ersten Spiel – Später Siegtreffer durch Selin Roth Ebnat-Kappel siegt auswärts gegen Bütschwil: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:2. 24.08.2021, 07.17 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Ebnat-Kappel das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 86. Minute war Selin Roth.

Dionne Kauf hatte davor in der 7. Minute zum 1:0 für Ebnat-Kappel getroffen. Selin Roth sorgte in der 37. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Ebnat-Kappel. Der Anschlusstreffer für Bütschwil zum 1:2 kam in der 51. Minute. Verantwortlich dafür war Corinna Hasler. Der Ausgleich für Bütschwil fiel nur fünf Minuten später, erneut durch Corinna Hasler.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Ebnat-Kappel reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Ebnat-Kappel spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Ems 1 Grp. Das Spiel findet am 29. August statt (11.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Bütschwil liegt nach Spiel 1 auf Rang 10. Bütschwil trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf das stark gestartete Team FC Triesen 1 Grp. Diese Begegnung findet am 31. August statt (20.15 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Bütschwil 1 Grp. - FC Ebnat-Kappel 1 2:3 (0:2) - Breite Bütschwil, Bütschwil – Tore: 7. Dionne Kauf 0:1. 37. Selin Roth 0:2. 51. Corinna Hasler 1:2. 56. Corinna Hasler 2:2. 86. Selin Roth 2:3. – Buetschwil: Bernadette Hangartner, Samira Heeb, Valerie Kern, Anuschka Salzmann, Nina Rusch, Nicole Scherrer, Diana Brändle, Melanie Thalmann, Maurine Gübeli, Corinna Hasler, Sévérine Münger. – Ebnatkappel: Noemi Strasser, Lara Gabathuler, Norin Walt, Rahel Abderhalden, Anja Forrer, Sina Tschumper, Olivia Castelberg, Leandra Aerne, Dionne Kauf, Selin Roth, Martina Horvat. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Au-Berneck 05 1 - FC Triesen 1 Grp. 2:3, FC Bütschwil 1 Grp. - FC Ebnat-Kappel 1 2:3, FC Linth-Schwanden 1 Grp. - FC Widnau 1 1:7

Tabelle: 1. FC Widnau 1 1 Spiel/3 Punkte (7:1). 2. FC Triesen 1 Grp. 1/3 (3:2), 3. FC Ebnat-Kappel 1 1/3 (3:2), 4. FC Romanshorn 1 1/1 (0:0), 5. FC Rapperswil-Jona 2 1/1 (0:0), 6. FC Uzwil 1 0/0 (0:0), 7. FC Thusis - Cazis 1 0/0 (0:0), 8. FC Ems 1 Grp. 0/0 (0:0), 9. FC Au-Berneck 05 1 1/0 (2:3), 10. FC Bütschwil 1 Grp. 1/0 (2:3), 11. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 1/0 (1:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.08.2021 07:14 Uhr.