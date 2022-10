Frauen 2. Liga Ebnat-Kappel gewinnt deutlich gegen Uzwil Ebnat-Kappel behielt im Spiel gegen Uzwil am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 23.10.2022, 19.06 Uhr

(chm)

Selin Roth eröffnete in der 9. Minute das Skore, als sie für Ebnat-Kappel das 1:0 markierte. In der 36. Minute traf Clarissa Jung für Uzwil zum 1:1-Ausgleich. In der 67. Minute gelang Amira Baumgartner der Führungstreffer zum 2:1 für Ebnat-Kappel.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Ebnat-Kappel stellte Selin Roth in Minute 76 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Jana Rüdlinger, die in der 80. Minute die Führung für Ebnat-Kappel auf 4:1 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Ebnat-Kappel den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 20 Tore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.5 Toren pro Match.

Ebnat-Kappel rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Elf Punkte bedeuten Rang 6. Ebnat-Kappel hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Ebnat-Kappel tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Rapperswil-Jona 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (19.15 Uhr, Untersand, Ebnat).

Nach der Niederlage büsst Uzwil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 7. Uzwil hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Uzwil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Widnau 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (11.30 Uhr, Aegeten, Widnau).

Telegramm: FC Uzwil 1 - FC Ebnat-Kappel 1 1:4 (1:1) - Rüti, Henau – Tore: 9. Selin Roth 0:1. 36. Clarissa Jung 1:1. 67. Amira Baumgartner 1:2. 76. Selin Roth 1:3. 80. Jana Rüdlinger 1:4. – Uzwil: Laura Egli, Luana Curaba, Jana Vettiger, Marina Egli, Jana Fässler, Clarissa Jung, Fabienne Gämperle, Jara Bollhalder, Sina Wohlgenannt, Stefanie Lämmler, Maura Giulia Pala. – Ebnatkappel: Simone Grüninger, Leandra Aerne, Lara Gabathuler, Rahel Abderhalden, Anja Forrer, Flavia Cemin, Amira Baumgartner, Aroha Russi, Selin Roth, Siri Bucherini, Olivia Castelberg. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Datenstand: 23.10.2022 19:03 Uhr.

