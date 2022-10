3. Liga, Gruppe 4 Dussnang verliert gegen Seriensieger Berg Berg setzt seine Siegesserie auch gegen Dussnang fort. Das 3:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 23.10.2022, 20.51 Uhr

(chm)

Berg ging in der 50. Spielminute durch Elias Papadopoulos in Führung, ehe Dussnang in der 58. Minute (Robin Früh) der Ausgleich gelang. In der 78. Minute gelang Manuel Brugger der Führungstreffer zum 2:1 für Berg. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Nico Gwerder in der 81. Minute. Er traf zum 3:1 für Berg.

Bei Berg erhielten Jannis Fäh (66.), Nico Gwerder (77.) und Fabian Helfenberger (84.) eine gelbe Karte. Bei Dussnang erhielten Valentin Traxler (30.) und Roberto Sbocchi (57.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Dussnang ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Berg bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Zwölf Punkte bedeuten Rang 9. Für Berg ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Berg geht es in einem Heimspiel gegen FC Sirnach 1 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 30. Oktober statt (15.00 Uhr, Meienägger, Berg).

Nach der Niederlage büsst Dussnang zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 7. Für Dussnang war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Dussnang geht es auswärts gegen FC Zuzwil 1 (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (17.30 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Telegramm: FC Dussnang 1 - SC Berg 1 1:3 (0:0) - Sonnenhof, Dussnang – Tore: 50. Elias Papadopoulos 0:1. 58. Robin Früh 1:1. 78. Manuel Brugger 1:2. 81. Nico Gwerder 1:3. – Dussnang: Joel Brühwiler, Tobias Schnell, Claude Steinmann, Robin Früh, Mario Leutenegger, Luca Greuter, Valentin Traxler, Nico Bucher, Fabian Huldi, Fabrice Kern, Dominic Roos. – Berg: Christian Streckeisen, Fabian Helfenberger, Jannis Fäh, Samuel Toussaint, Cristiano Lourenco Alves, Mauro Zingg, Kevin Schüepp, Jannik Scherb, Ulises Gabriel Blatto Abrigo, Julian Stahel, Elias Papadopoulos. – Verwarnungen: 30. Valentin Traxler, 57. Roberto Sbocchi, 66. Jannis Fäh, 77. Nico Gwerder, 84. Fabian Helfenberger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

