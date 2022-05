3. Liga, Gruppe 4 Dussnang mit Auswärtssieg bei Aadorf – Später Siegtreffer Sieg für Dussnang: Gegen Aadorf gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1. 01.05.2022, 04.05 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Dussnang gelang Mario Leutenegger in der 86. Minute. In der 18. Minute hatte Lars Stauffacher Dussnang in Führung gebracht. Der Ausgleich für Aadorf fiel in der 50. Minute durch Mirco Meier.

Bei Aadorf erhielten Samuele Serafino (73.), Josua Bühler (79.) und Dennis Luginbühl (92.) eine gelbe Karte. Bei Dussnang erhielten Nico Bucher (44.) und Fabian Huldi (53.) eine gelbe Karte.

Dussnang rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Dussnang hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Dussnang spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Münchwilen 1 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Für Aadorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 7. Aadorf hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Aadorf spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Wängi 1 (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (18.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Telegramm: SC Aadorf 1 - FC Dussnang 1 1:2 (0:1) - Unterwiesen, Aadorf – Tore: 18. Lars Stauffacher 0:1. 50. Mirco Meier 1:1. 86. Mario Leutenegger (Penalty) 1:2. – Aadorf: Federico Ognissanti, Tobias Fischbacher, Yanik Düring, Thomas Rhyner, Samuele Serafino, Jeremmy Kitolo, Aleandro Serafino, Blertan Aliti, Josua Bühler, Mirco Meier, Jannic Baak. – Dussnang: Joel Brühwiler, Mario Leutenegger, Robin Früh, Claude Steinmann, Valentin Traxler, Nico Bucher, Lars Stauffacher, Patrick Wagner, Fabrice Kern, Fabian Huldi, Patrick Wullschleger. – Verwarnungen: 44. Nico Bucher, 53. Fabian Huldi, 73. Samuele Serafino, 79. Josua Bühler, 92. Dennis Luginbühl.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 03:56 Uhr.