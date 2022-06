3. Liga, Gruppe 4 Dussnang holt sich drei Punkte gegen Kreuzlingen Sieg für Dussnang: Gegen Kreuzlingen gewinnt das Team am Montag zuhause 3:1. 07.06.2022, 02.36 Uhr

Nico Bucher eröffnete in der 29. Minute das Skore, als er für Dussnang das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 52. Minute brachte Lars Stauffacher Dussnang mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Dussnang erhöhte in der 75. Minute seine Führung durch Dominic Roos weiter auf 3:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Martin Veleslavic in der 78. Minute für Kreuzlingen auf 1:3.

Bei Dussnang erhielten Lars Stauffacher (60.) und Dominic Roos (86.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Kreuzlingen für Benet Uka (39.) und Farouk Rihawi (82.).

Dussnang bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Dussnang hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Dussnang wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Neukirch-Egnach 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 12. Juni statt (16.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Für Kreuzlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 9. Kreuzlingen hat bisher fünfmal gewonnen, 14mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kreuzlingen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Wängi 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 12. Juni (16.00 Uhr, Hafenareal, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Dussnang 1 - FC Kreuzlingen 2 3:1 (1:0) - Sonnenhof, Dussnang – Tore: 29. Nico Bucher 1:0. 52. Lars Stauffacher 2:0. 75. Dominic Roos 3:0. 78. Martin Veleslavic 3:1. – Dussnang: Joel Brühwiler, Claude Steinmann, Tobias Schnell, Robin Früh, Mario Leutenegger, Patrick Wagner, Nico Bucher, Fabrice Kern, Valentin Traxler, Fabian Huldi, Lars Stauffacher. – Kreuzlingen: Radenko Stokanovic, Alessio Piccirillo, Brian Rast, Ljubo Vasic, Ruben Bartolomeo, Marco William De Oliveira Gouveia, Sean Zgraggen, Martin Veleslavic, Albin Murtaj, Benet Uka, Jeremia Hungerbühler. – Verwarnungen: 39. Benet Uka, 60. Lars Stauffacher, 82. Farouk Rihawi, 86. Dominic Roos.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

