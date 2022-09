3. Liga, Gruppe 4 Dussnang gewinnt klar gegen Münchwilen Dussnang gewinnt am Samstag auswärts gegen Münchwilen 5:0. 11.09.2022, 05.19 Uhr

(chm)

Nico Bucher traf in der 2. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Dussnang. Mit seinem Tor in der 32. Minute brachte Fabrice Kern Dussnang mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Dussnang erhöhte in der 78. Minute seine Führung durch Robin Früh weiter auf 3:0.

Dussnang erhöhte in der 80. Minute seine Führung durch Lars Stauffacher weiter auf 4:0. Zwei Minuten dauerte es, ehe Lars Stauffacher erneut erfolgreich war. Er traf in der 82. Minute zum 5:0 für Dussnang.

Bei Dussnang erhielten Janik Roos (61.) und Lars Stauffacher (62.) eine gelbe Karte. Bei Münchwilen erhielten Florentin Marku (35.) und Tiago Alves Rodrigues (50.) eine gelbe Karte.

Dussnang hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3 Mal pro Partie.

In der Tabelle verbessert sich Dussnang von Rang 4 auf 3. Das Team hat sieben Punkte. Für Dussnang ist es der zweite Sieg in Serie.

Dussnang spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Sirnach 1 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Unverändert liegt Münchwilen auf Rang 9. Das Team hat vier Punkte. Für Münchwilen war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Münchwilen verlor zudem erstmals zuhause.

Münchwilen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Zuzwil 1 (Platz 6). Das Spiel findet am 24. September statt (17.30 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Telegramm: FC Münchwilen 1 - FC Dussnang 1 0:5 (0:2) - Waldegg, Münchwilen – Tore: 2. Nico Bucher 0:1. 32. Fabrice Kern 0:2. 78. Robin Früh 0:3. 80. Lars Stauffacher 0:4. 82. Lars Stauffacher 0:5. – Münchwilen: Michele Rocco, Tiago Alves Rodrigues, Gentrim Bytyqi, Sinisa Tosic, Lucian Nicola, Fabian Kappeler, Patryk Pioter Walos, Agostino Curatolo, Colin Keller, Florentin Marku, Ricardas Baklanovas. – Dussnang: Lian Bieri, Tobias Schnell, Robin Früh, Marco Frick, Tobias Lautenschlager, Valentin Traxler, Luca Greuter, Fabian Huldi, Fabrice Kern, Nico Bucher, Lars Stauffacher. – Verwarnungen: 35. Florentin Marku, 50. Tiago Alves Rodrigues, 61. Janik Roos, 62. Lars Stauffacher.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

