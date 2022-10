4. Liga, Gruppe 4 Dominic Gächter rettet Rebstein einen Punkt gegen Neukirch-Egnach Sechs Tore sind zwischen Rebstein und Neukirch-Egnach gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 15.10.2022, 19.42 Uhr

(chm)

Neukirch-Egnach ging durch Tore von William Nägeli (25.) und Joël Alt (35., 44.) bis in die 44. Minute 3:0 in Führung. Dies sollten aber alle Tore bleiben für Neukirch-Egnach.

Nach einer Aufholjagd gelang Rebstein in letzter Minute noch der Ausgleich. Roland Bürki (60. Minute) liess Rebstein auf 1:3 herankommen. Jan Schmid sorgte in der 71. Minute für Rebstein für den Anschlusstreffer zum 2:3. Der Ausgleich für Rebstein zum 3:3 fiel spät durch Dominic Gächter. Er war in der 95. Minute erfolgreich.

Gelbe Karten gab es bei Neukirch-Egnach für Robin Germann (65.), Kamil Ziltener (79.) und Joël Alt (91.). Die einzige gelbe Karte bei Rebstein erhielt: Dominic Gächter (65.)

Keine Änderung in der Tabelle für Rebstein: Mit einen Punkt liegt das Team auf Rang 8. Rebstein hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Fünf Spiele gingen verloren.

Für Rebstein geht es daheim gegen FC Rorschacherberg 1 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (15.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Das Unentschieden bringt Neukirch-Egnach in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit elf Punkten auf Rang 4. Neukirch-Egnach hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Neukirch-Egnach zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Rotmonten SG 1 (Platz 5) zu tun. Die Partie findet am 21. Oktober statt (20.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Telegramm: FC Rebstein 2b - FC Neukirch-Egnach 2 3:3 (0:3) - Birkenau, Rebstein – Tore: 25. William Nägeli 0:1. 35. Joël Alt 0:2. 44. Joël Alt 0:3. 60. Roland Bürki 1:3. 71. Jan Schmid 2:3. 95. Dominic Gächter 3:3. – Rebstein: Mario Baumgartner, Valentin Bünter, Lucas Bister, Dominic Gächter, Farid Fousseni, Marc Oehler, Daniel Bürki, Patrick Nater, Urs Breitenmoser, Roland Bürki, Jan Schmid. – Neukirch-Egnach: Silvan Kaufmann, Fabio Martino, Marco Eberle, Kim Reinhart, Livio Biraghi, Mattias Winteler, Kamil Ziltener, Robin Germann, Yannick Suppiger, Janis Krebs, William Nägeli. – Verwarnungen: 65. Dominic Gächter, 65. Robin Germann, 79. Kamil Ziltener, 91. Joël Alt.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.10.2022 18:59 Uhr.

