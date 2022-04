3. Liga, Gruppe 2 Diepoldsau-Schmitter und Schaan teilen sich Punkte 1:1 lautet das Resultat zwischen Diepoldsau-Schmitter und Schaan. Die Teams teilen sich die Punkte. 30.04.2022, 22.21 Uhr

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Diepoldsau-Schmitter die Führung. Torschütze in der 14. Minute war Lucas Eberle. Den Ausgleich erzielte Kimi Metzler in der 43. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Diepoldsau-Schmitter für Wilhelm Durot (69.) und Dario Blum (92.). Die einzige gelbe Karte bei Schaan erhielt: Fabio Quaderer (20.)

Nach dem Unentschieden verliert Diepoldsau-Schmitter einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 6. Diepoldsau-Schmitter hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Diepoldsau-Schmitter auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Altstätten 1. Diese Begegnung findet am 8. Mai statt (14.30 Uhr, GESA, Altstätten).

Nach dem Unentschieden büsst Schaan in der Tabelle ein und liegt neu mit 25 Punkten auf Rang 5. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Schaan hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Schaan in einem Heimspiel mit FC Triesen 1 (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 7. Mai statt (16.00 Uhr, Rheinwiese, Schaan).

Telegramm: FC Diepoldsau-Schmitter 1 - FC Schaan 1 1:1 (1:1) - Rheinauen, Diepoldsau-Schmitter – Tore: 14. Lucas Eberle 0:1. 43. Kimi Metzler 1:1. – Diepoldsau: Sandro Gilomen, Bence Szin, Wilhelm Durot, Fabian Besserer, David Ceraolo, Elija Holenstein, Emre Solak, Kimi Metzler, Esmir Shajnoski, Cyril Dietsche, Dario Blum. – Schaan: Lucas Eberle, Maik Pereira de Moura, Krenar Mazreku, Igor Migueis Da Graca, Marco Oehri, Haris Odobasic, Valerio Giunior Puopolo, Fabio Quaderer, Alexandar Ubavic, Liam Kranz, Fabian Biedermann. – Verwarnungen: 20. Fabio Quaderer, 69. Wilhelm Durot, 92. Dario Blum.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

