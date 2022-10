3. Liga, Gruppe 2 Diepoldsau-Schmitter bezwingt Uznach – Ogün Hot als Matchwinner Diepoldsau-Schmitter gewinnt am Samstag zuhause gegen Uznach 1:0. 22.10.2022, 20.44 Uhr

(chm)

In der ersten Halbzeit blieb die Partie torlos. Kaum aus der Pause zurückgekehrt, traf aber Diepoldsau-Schmitter zum 1:0. Das 1:0 erzielte Ogün Hot in der 47. Minute. Es sollte das einzige Tor der Partie bleiben.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Uznach sah Soufiane Afil (67.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Andrin Widmer (45.) und Soufiane Afil (65.). Bei Diepoldsau-Schmitter gab es fünf gelbe Karten.

In der Abwehr gehört Diepoldsau-Schmitter zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 0.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Diepoldsau-Schmitter nicht verändert. 19 Punkte bedeuten Rang 4. Diepoldsau-Schmitter hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Diepoldsau-Schmitter auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Sargans 1. Die Partie findet am 29. Oktober statt (16.00 Uhr, Sportanlage Riet, Sargans).

Mit der Niederlage rückt Uznach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 10. Uznach hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Uznach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Buchs 1a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Benknerstrasse, Uznach).

Telegramm: FC Diepoldsau-Schmitter 1 - FC Uznach 1 1:0 (0:0) - Rheinauen, Diepoldsau-Schmitter – Tor: 47. Ogün Hot 1:0. – Diepoldsau: Michael Mäder, Bence Szin, Wilhelm Durot, Ivan Ivic, Kimi Metzler, Hidayet Kandemir, Marc Gröber, Esmir Shajnoski, Aldo Giani, Cyril Dietsche, Ogün Hot. – Uznach: Mirco Landolt, Enis Beca, Andrin Widmer, Besar Abdi, Denys Magno, Soufiane Afil, Sebastian Kemp, Philipp Steiner, Jan Kuster, Remzi Junuzi, Roy Raviruban. – Verwarnungen: 31. Ivan Ivic, 45. Andrin Widmer, 58. Emre Solak, 61. Marc Gröber, 65. Soufiane Afil, 67. Cyril Dietsche, 85. Leandro Aloi – Ausschluss: 67. Soufiane Afil.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

