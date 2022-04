2. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Sieg für Steinach gegen Bronschhofen – Bronschhofen verliert nach drei Siegen Steinach behielt im Spiel gegen Bronschhofen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 24.04.2022, 13.21 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Metin Sakiri für Bronschhofen. In der 2. Minute traf er zum 1:0. In der 30. Minute traf Yannick Mannhart für Steinach zum 1:1-Ausgleich. In der 39. Minute war es erneut Yannick Mannhart, der Steinach mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte.

Per Penalty erhöhte André Filipe Baiao Silva in der 71. Minute zum 3:1 für Steinach. Das letzte Tor der Partie erzielte Florian Bienz, der in der 93. Minute die Führung für Steinach auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Bronschhofen für Philipp Flammer (55.) und Bujar Sejdi (86.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Steinach, André Filipe Baiao Silva (91.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Steinach zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 15 Spielen, in denen die Defensive 20 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

In der Regel kassiert Bronschhofen nicht so viele Tore wie gegen Steinach. Die total 20 Gegentore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.3 Toren pro Match (Rang 1).

Steinach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 25 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Steinach hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Steinach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Uzwil 2 (Platz 6). Das Spiel findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Bleiche, Steinach).

Für Bronschhofen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 2. Bronschhofen hat bisher zehnmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Bronschhofen geht es auswärts gegen FC Bischofszell 1 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: SC Bronschhofen 1 - FC Steinach 1 1:4 (1:2) - Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen – Tore: 2. Metin Sakiri 1:0. 30. Yannick Mannhart 1:1. 39. Yannick Mannhart 1:2. 71. André Filipe Baiao Silva (Penalty) 1:3.93. Florian Bienz 1:4. – Bronschhofen: Marc Bahar, Simon Pabst, Bujar Sejdi, Stefan Ott, Alain Mürner, Philipp Flammer, Raphael Schwager, Andi Qerfozi, Nicola Guntersweiler, Metin Sakiri, Jonas Wiesli. – Steinach: Jan Rohner, Flavio Birchler, Jamiro Gätzi, Jérôme Eberle, Severin Schwendener, Yannik Bruderer, Mattia Turro, Renato Duarte Jorge, Manuel Bellini, Alain Cossu, Yannick Mannhart. – Verwarnungen: 55. Philipp Flammer, 86. Bujar Sejdi, 91. André Filipe Baiao Silva.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 13:17 Uhr.