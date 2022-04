2. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Favoritensieg bei Rapperswil-Jona 1928 gegen Linth Rapperswil-Jona 1928 holt gegen Linth zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenneunten 4:0. 11.04.2022, 06.11 Uhr

Ardit Rexhepi traf in der 9. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Rapperswil-Jona 1928. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Rapperswil-Jona 1928 stellte Silvan Schiess in Minute 15 her. Ardit Rexhepi baute in der 44. Minute die Führung für Rapperswil-Jona 1928 weiter aus (3:0). Leon Kabashi schoss das 4:0 (76. Minute) für Rapperswil-Jona 1928 und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Rapperswil-Jona 1928 erhielt: Luka Luburic (72.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Linth, Noël Langer (37.) kassierte sie.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Rapperswil-Jona 1928: Die total 44 Tore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match.

Rapperswil-Jona 1928 rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Die Mannschaft steht nach 14 Spielen bei 31 Punkten. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Rapperswil-Jona 1928 ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Rapperswil-Jona 1928 auf fremdem Terrain mit FC Henau 1 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (17.00 Uhr, Rüti, Henau).

Für Linth hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 9. Für Linth war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Linth spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Uzwil 2 (Platz 4). Das Spiel findet am 24. April statt (10.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Telegramm: FC Rapperswil-Jona 2 - FC Linth 04 2 4:0 (3:0) - Grünfeld, Jona – Tore: 9. Ardit Rexhepi 1:0. 15. Silvan Schiess 2:0. 44. Ardit Rexhepi 3:0. 76. Leon Kabashi 4:0. – Rapperswil-Jona 1928: Luigi Marco Andrea Spataro, Marko Bozinovic, Manuel Bonsu, Nikola Vasic, Ruben Pousa Fernandez, Alessandro Membrino Nunez, Rachad Ganiyou, Espoir Niyo, Jonas Prinz, Ardit Rexhepi, Silvan Schiess. – Linth: Elvedin Jakupovic, Urban Brunner, Dominic Noser, Suad Gerzic, Nico Künzler, Adrian Gössi, Francesco Fragapane, Eray Erbinel, Noël Langer, Domingo Baumhackl, Nikola Rikic. – Verwarnungen: 37. Noël Langer, 72. Luka Luburic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

