3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Erfolg im ersten Spiel für Diepoldsau-Schmitter gegen Triesenberg Diepoldsau-Schmitter beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Triesenberg setzt es auswärts einen 4:0-Sieg ab. 22.08.2021, 10.15 Uhr

In der 6. Minute war es an Tamer Özcan, Diepoldsau-Schmitter 1:0 in Führung zu bringen. In der 28. Minute traf Tamer Özcan bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Diepoldsau-Schmitter. Marc Gröber baute in der 70. Minute die Führung für Diepoldsau-Schmitter weiter aus (3:0). David Jevtic schoss das 4:0 (79. Minute) für Diepoldsau-Schmitter und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Diepoldsau-Schmitter, nämlich für Tamer Özcan (75.). Eine Verwarnung gab es für Triesenberg, nämlich für Diego Mazzini (38.).

Nach dem ersten Spiel steht Diepoldsau-Schmitter auf dem zweiten Rang. Für Diepoldsau-Schmitter geht es auswärts gegen FC Rüthi 1 weiter. Diese Begegnung findet am 28. August statt (15.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

In der Tabelle steht Triesenberg nach dem ersten Spiel auf Rang 11. Für Triesenberg geht es auswärts gegen FC Triesen 1 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (16.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Triesenberg 1 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 0:4 (0:2) - Leitawies, Triesenberg – Tore: 6. Tamer Özcan 0:1. 28. Tamer Özcan 0:2. 70. Marc Gröber 0:3. 79. David Jevtic 0:4. – Triesenberg: Raffael Loosli, Reto Tscherfinger, Sebastian Beck, Julian Beck, Joel Scherrer, Nils Sprenger, Ricardo Maia de Sousa, Alessandro Crescenti, Hamza Sljivar, Diego Mazzini, Jovika Ilic. – Diepoldsau: Reto Besserer, Kimi Metzler, Sandro Sonderegger, Wilhelm Durot, David Ceraolo, Dario Blum, Tamer Özcan, Esmir Shajnoski, Cyril Dietsche, David Jevtic, Ogün Hot. – Verwarnungen: 38. Diego Mazzini, 75. Tamer Özcan.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Buchs 1 - FC Schaan 1 3:1, FC Staad 1 - USV Eschen/Mauren 2 8:0, FC Triesenberg 1 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 0:4, FC Rheineck 1 - FC Altstätten 1 1:2

Tabelle: 1. FC Staad 1 1 Spiel/3 Punkte (8:0). 2. FC Diepoldsau-Schmitter 1 1/3 (4:0), 3. FC Buchs 1 1/3 (3:1), 4. FC Altstätten 1 1/3 (2:1), 5. FC Rebstein 1 0/0 (0:0), 6. FC Triesen 1 0/0 (0:0), 7. FC Widnau 2 0/0 (0:0), 8. FC Rüthi 1 0/0 (0:0), 9. FC Rheineck 1 1/0 (1:2), 10. FC Schaan 1 1/0 (1:3), 11. FC Triesenberg 1 1/0 (0:4), 12. USV Eschen/Mauren 2 1/0 (0:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 10:12 Uhr.