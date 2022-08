Frauen 3. Liga Deutlicher Erfolg im ersten Spiel für Chur gegen Münsterlingen – Vier Treffer für Magdalena Marojevic Chur bezwingt zum Saisonauftakt Münsterlingen zuhause mit 6:0 23.08.2022, 23.03 Uhr

Drei seiner Tore schoss Chur in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Matchwinner für Chur war Magdalena Marojevic, die gleich viermal traf. Die weiteren Torschützinnen für Chur waren: Ragavi Mahendrarajah (1 Treffer) und Jana Marti (1 Treffer)

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Chur reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Chur spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FF Toggenburg 2 Grp. (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (13.00 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

Münsterlingen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 9 ein. Münsterlingen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Balzers 2 Grp. An, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 26. August statt (20.14 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Telegramm: Chur 97 1 Grp. - FC Münsterlingen 1 6:2 (3:0) - Obere Au, Chur – Tore: 8. Magdalena Marojevic (Penalty) 1:0.14. Jana Marti 2:0. 23. Melina Schneider 2:0. 29. Jelena Scherrer 2:0. 33. Magdalena Marojevic (Penalty) 3:0.56. Magdalena Marojevic 4:0. 66. Magdalena Marojevic 5:0. 79. Ragavi Mahendrarajah 6:0. – Chur: Elena Engel, Nadine Arpagaus, Luana Manieri, Maria Viktoria Gucanin Gazibaric, Soraya Dorji, Sara Gruden, Priscilla de Sousa Silva, Natascha Mayer, Ragavi Mahendrarajah, Jana Marti, Magdalena Marojevic. – Münsterlingen: Stefanie Lieberherr, Larissa Hottinger, Melanie Lieberherr, Sandra Manser, Melanie Hungerbühler, Hanna Dzaferovic, Ivana Kukuruzovic, Kim Burri, Jelena Scherrer, Melanie Schlegel, Katja Roth. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

