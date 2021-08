4. Liga, Gruppe 6 Deutlicher Erfolg im ersten Spiel für Berg gegen Henau Sieg für Berg gegen Henau zum Saisonauftakt. Das Resultat: 4:1. 22.08.2021, 15.13 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Malik Neusch für Berg. In der 48. Minute traf er zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Berg stellte Sasa Bajkusa in Minute 63 her. Berg erhöhte in der 66. Minute seine Führung durch Julian Stahel weiter auf 3:0.

Ein Eigentor (Sven Brülisauer) in Minute 72 eine Verkürzung des Rückstands von Henau auf 1:3. Das letzte Tor der Partie erzielte Sasa Bajkusa, der in der 88. Minute die Führung für Berg auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Henau erhielten Alexander Müller (47.) und Patrik Gämperli (74.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Berg.

Nach dem ersten Spiel steht Berg auf dem dritten Rang. Für Berg geht es auswärts gegen FC KS-Sulgen 1 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (19.00 Uhr, Thurfeld, Schönenberg).

Henau liegt nach Spiel 1 auf Rang 8. Für Henau geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Amriswil 2 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (19.00 Uhr, Tellenfeld, Amriswil).

Telegramm: SC Berg 1 - FC Henau 2 4:1 (0:0) - Meienägger, Berg – Tore: 48. Malik Neusch 1:0. 63. Sasa Bajkusa 2:0. 66. Julian Stahel 3:0. 72. Eigentor (Sven Brülisauer) 3:1.88. Sasa Bajkusa 4:1. – Berg: Srdan Radulovic, Fabian Helfenberger, Ramon Hinder, Samuel Toussaint, Sven Brülisauer, Besart Abazi, Florian Huber, Jannis Stahel, Jose Manuel Burgos Bennett, Mauro Zingg, Julian Stahel. – Henau: Emanuel Wirth, Nikodemus Meisser, Sven Bucher, Dany Scheiwiller, Fabio Gerschwiler, Tobia Di Bella, Patrik Gämperli, Marko Patljak, Alexander Müller, Roman Vetsch, Nando Bürge. – Verwarnungen: 47. Alexander Müller, 74. Patrik Gämperli.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Weinfelden-Bürglen 1a - FC Bischofszell 2 5:0, FC Niederwil 1 - FC KS-Sulgen 1 11:0, SC Berg 1 - FC Henau 2 4:1, FC Uzwil 3a - FC Zuzwil 2 1:2

Tabelle: 1. FC Niederwil 1 1 Spiel/3 Punkte (11:0). 2. FC Weinfelden-Bürglen 1a 1/3 (5:0), 3. SC Berg 1 1/3 (4:1), 4. FC Zuzwil 2 1/3 (2:1), 5. AS Calcio Kreuzlingen 2 0/0 (0:0), 6. FC Amriswil 2 0/0 (0:0), 7. FC Uzwil 3a 1/0 (1:2), 8. FC Henau 2 1/0 (1:4), 9. FC Bischofszell 2 1/0 (0:5), 10. FC KS-Sulgen 1 1/0 (0:11).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 15:10 Uhr.