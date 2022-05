Frauen 2. Liga Deutlicher Erfolg für Triesen gegen Rapperswil-Jona Triesen gewinnt am Sonntag zuhause gegen Rapperswil-Jona 5:2. 08.05.2022, 20.05 Uhr

(chm)

Rapperswil-Jona erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Patrizia Altorfer ging das Team in der 7. Minute in Führung. Triesen glich in der 12. Minute durch Jasmin Ackermann aus.

Danach drehte Triesen auf. Das Team schoss ab der 20. Minute noch vier weitere Tore, während Rapperswil-Jona ein Tor gelang (zum 2:5 (72. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützinnen für Triesen waren: Jasmin Ackermann (2 Treffer), Seraina Aggeler (1 Treffer), Naomi Kindle (1 Treffer) und Elena Patsch (1 Treffer). Einzige Torschützin für Rapperswil-Jona war: Patrizia Altorfer (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Lia Pagotto von Rapperswil-Jona erhielt in der 89. Minute die gelbe Karte.

Triesen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 27 Punkten auf Rang 3. Triesen hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Triesen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Thusis/Cazis 1. Diese Begegnung findet am 15. Mai statt (13.00 Uhr, St. Martin, Cazis).

Für Rapperswil-Jona hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 9. Rapperswil-Jona hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rapperswil-Jona in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Widnau 1. Das Spiel findet am 15. Mai statt (10.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

Telegramm: FC Triesen 1 Grp. - FC Rapperswil-Jona 2 5:2 (3:1) - Blumenau, Triesen – Tore: 7. Patrizia Altorfer 0:1. 12. Jasmin Ackermann 1:1. 20. Seraina Aggeler 2:1. 24. Naomi Kindle 3:1. 56. Jasmin Ackermann 4:1. 65. Elena Patsch 5:1. 72. Patrizia Altorfer 5:2. – Triesen: Ana Maria Lopez Correa, Lara Uebersax, Annika Vils, Naomi Kindle, Tanja Sprecher, Lena Ott, Jana Tipura, Eva Fasel, Seraina Aggeler, Jasmin Ackermann, Ladina Good. – Rapperswil-Jona: Nicole Monnigadon, Alessia Christen, Luana Ammann, Laura Marchionna, Sandra Ortner, Aline Dittner, Noemi Häussler, Patrizia Altorfer, Alessia Pignataro, Lia Pagotto, Sarah Züger. – Verwarnungen: 89. Lia Pagotto.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

