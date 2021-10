3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Erfolg für Rüthi gegen Schaan Rüthi gewinnt am Samstag zuhause gegen Schaan 3:0. 03.10.2021, 00.49 Uhr

(chm)

Pascal Zäch brachte Rüthi 1:0 in Führung (8. Minute). In der 14. Minute schoss Sven Städler Rüthi mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Rüthi baute in der 35. Minute die Führung für Rüthi weiter aus: Torschütze war erneut Sven Städler.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schaan erhielten Fabio Quaderer (29.), Matthias Quaderer (35.) und Lucas Eberle (56.) eine gelbe Karte. Für Rüthi gab es keine Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Rüthi nicht verändert. Neun Punkte bedeuten Rang 7. Rüthi hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Rüthi tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Buchs 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (16.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Für Schaan hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 6. Nach zwei Siegen in Serie verliert Schaan erstmals wieder.

Auf Schaan wartet im nächsten Spiel daheim das fünftplatzierte Team FC Altstätten 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (16.00 Uhr, Rheinwiese, Schaan).

Telegramm: FC Rüthi 1 - FC Schaan 1 3:0 (3:0) - Rheinblick, Rüthi – Tore: 8. Pascal Zäch 1:0. 14. Sven Städler (Penalty) 2:0.35. Sven Städler 3:0. – Ruethi: Joris Hallauer, Nino Schnüriger, Jérôme Lüchinger, Sven Städler, Joël Koller, Robin Sonderegger, Bernhard Allgäuer, Pascal Zäch, Tobias Geisser, Tunahan Aydin, Sam Salehi. – Schaan: Jonas Strunk, Maik Pereira de Moura, Lucas Eberle, Liam Kranz, Haris Odobasic, Daniel Sobkova, Marco Oehri, Alexandar Ubavic, Krenar Mazreku, Fabio Quaderer, Matthias Quaderer. – Verwarnungen: 29. Fabio Quaderer, 35. Matthias Quaderer, 56. Lucas Eberle.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Rüthi 1 - FC Schaan 1 3:0, FC Staad 1 - FC Widnau 2 8:2, FC Rheineck 1 - FC Buchs 1 1:2, USV Eschen/Mauren 2 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 2:3

Tabelle: 1. FC Buchs 1 6 Spiele/16 Punkte (16:5). 2. FC Staad 1 6/13 (25:6), 3. FC Diepoldsau-Schmitter 1 6/12 (19:12), 4. FC Rebstein 1 5/10 (8:8), 5. FC Altstätten 1 5/10 (11:8), 6. FC Schaan 1 6/9 (13:10), 7. FC Rüthi 1 6/9 (12:13), 8. FC Triesenberg 1 4/4 (4:8), 9. FC Triesen 1 5/4 (11:15), 10. USV Eschen/Mauren 2 5/3 (7:19), 11. FC Widnau 2 6/3 (12:27), 12. FC Rheineck 1 6/3 (8:15).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 00:46 Uhr.