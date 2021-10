Frauen 2. Liga Deutlicher Erfolg für Romanshorn gegen Linth Romanshorn gewinnt am Samstag zuhause gegen Linth 4:0. 09.10.2021, 23.16 Uhr

(chm)

Séverine Affentranger traf in der 8. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Romanshorn. Luana Pfomann sorgte in der 18. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Romanshorn. Romanshorn erhöhte in der 78. Minute seine Führung durch Séverine Affentranger weiter auf 3:0. Durch ein Eigentor (Damiana Antonazzo) erhöhte sich in der 85. Minute die Führung für Romanshorn weiter auf 4:0.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In den bisherigen Spielen ist Romanshorn nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.7. Das bedeutet, dass Romanshorn die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Linth ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 4.3 Tore pro Partie (Rang 11).

Romanshorn machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 5. Romanshorn hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Romanshorn geht es auswärts gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 17. Oktober statt (11.00 Uhr, Oberdorf, Berneck).

Linth verharrt nach der Niederlage auf dem 11. Und damit letzten Platz. Linth muss bereits die sechste Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Dreimal verlor Linth zuhause und dreimal auswärts.

Linth trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Rapperswil-Jona 2 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 17. Oktober statt (12.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - FC Linth-Schwanden 1 Grp. 4:0 (2:0) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 8. Séverine Affentranger 1:0. 18. Luana Pfomann 2:0. 78. Séverine Affentranger 3:0. 85. Eigentor (Damiana Antonazzo) 4:0. – Romanshorn: Karin Raymann, Julia Ottenburg, Noemi Locher, Janine Schindler, Jessica Lienemann, Nina Manser, Gülsah Ayse Demircan, Séverine Affentranger, Adela Gibasová, Luana Pfomann, Veronika Gibasova. – Linth: Daniela Andreoli, Tsomo Stähli, Sanna Gubler, Laura Thoma, Sanja Eicher, Katja Schnyder, Damiana Antonazzo, Ada Galluccio, Debora Tremp, Stefanie Hug, Debora Beccaletto. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Triesen 1 Grp. 6 Spiele/15 Punkte (12:9). 2. FC Widnau 1 6/13 (18:7), 3. FC Thusis - Cazis 1 5/12 (11:3), 4. FC Uzwil 1 5/12 (14:6), 5. FC Romanshorn 1 7/10 (12:14), 6. FC Ebnat-Kappel 1 5/7 (11:11), 7. FC Bütschwil 1 Grp. 6/7 (17:13), 8. FC Ems 1 Grp. 6/6 (8:16), 9. FC Au-Berneck 05 1 5/5 (14:12), 10. FC Rapperswil-Jona 2 5/2 (2:6), 11. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 6/0 (4:26).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2021 23:13 Uhr.