4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Erfolg für Rebstein gegen Au-Berneck 05 Rebstein gewinnt am Samstag zuhause gegen Au-Berneck 05 5:0. 10.04.2022, 00.28 Uhr

(chm)

Samed Emini erzielte in der 8. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Rebstein. Per Penalty erhöhte Izzet Yavuz in der 22. Minute zum 2:0 für Rebstein. Rebstein erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Lars Sonderegger weiter auf 3:0.

Fabian Oertle baute in der 60. Minute die Führung für Rebstein weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte David Giovetti de Almeida, der in der 86. Minute die Führung für Rebstein auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Guilherme Rocha Brochado von Au-Berneck 05 erhielt in der 89. Minute die gelbe Karte.

Rebstein weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Total schoss das Team 32 Tore in elf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel.

Rebstein machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 2. Rebstein hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rebstein spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Triesenberg 2 (Rang 9). Das Spiel findet am 22. April statt (20.00 Uhr, Leitawies, Triesenberg).

Für Au-Berneck 05 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 8. Au-Berneck 05 hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Au-Berneck 05 trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Triesenberg 2 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Mittwoch (13. April) statt (20.00 Uhr, Leitawies, Triesenberg).

Telegramm: FC Rebstein 2a - FC Au-Berneck 05 2 5:0 (2:0) - Birkenau, Rebstein – Tore: 8. Samed Emini 1:0. 22. Izzet Yavuz (Penalty) 2:0.49. Lars Sonderegger 3:0. 60. Fabian Oertle 4:0. 86. David Giovetti de Almeida 5:0. – Rebstein: Christian Hermann, Lars Sonderegger, Izzet Yavuz, Dominic Gächter, Luc Sonderegger, Marco Keel, Jan Schmid, Patrick Nater, Fabian Oertle, Samed Emini, David Giovetti de Almeida. – Au-Berneck 05: Fabian Scheier, Tim Federer, Marc Weder, Gabriel Zweifel, Janis Lentini, Rosario Conidi, Maid Pjanic, Remo Weder, Noah Blumenthal Sorell, Guilherme Rocha Brochado, Moé Schärer. – Verwarnungen: 89. Guilherme Rocha Brochado.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 00:25 Uhr.