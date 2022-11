3. Liga, Gruppe 4 Deutlicher Erfolg für Kirchberg gegen Dussnang Kirchberg gewinnt am Samstag auswärts gegen Dussnang 4:1. 06.11.2022, 02.40 Uhr

(chm)

Nico Bucher eröffnete in der 24. Minute das Skore, als er für Dussnang das 1:0 markierte. Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Fabian Huldi in der 45. Minute. Es war der 1:1-Ausgleich für Kirchberg. Franco Loser brachte Kirchberg 2:1 in Führung (64. Minute).

Mit seinem Tor in der 70. Minute brachte Aaron Ress Kirchberg mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Mario Kuhn in der 75. Minute, als er für Kirchberg zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Patrik Brändle von Kirchberg erhielt in der 50. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Dussnang kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 9).

Kirchberg rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 2. Für Kirchberg ist es der zweite Sieg in Serie.

Kirchberg spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Sirnach 1 (Platz 4). Das Spiel findet am 26. März statt (14.00 Uhr, Kett, Sirnach).

Für Dussnang hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 8. Dussnang hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Dussnang geht es in einem Heimspiel gegen SC Aadorf 1 (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Telegramm: FC Dussnang 1 - FC Kirchberg 1 1:4 (1:1) - Sonnenhof, Dussnang – Tore: 24. Nico Bucher 1:0. 45. Eigentor (Fabian Huldi) 1:1.64. Franco Loser 1:2. 70. Aaron Ress 1:3. 75. Mario Kuhn 1:4. – Dussnang: Joel Brühwiler, Tobias Schnell, Claude Steinmann, Robin Früh, Fabrice Kern, Luca Greuter, Valentin Traxler, Fabian Huldi, Lars Stauffacher, Janik Roos, Nico Bucher. – Kirchberg: Aaron Schweizer, Pablo Rohner, Yannic Lang, Franco Loser, Patrik Brändle, Levin Rodrigues, Mario Kuhn, Florian Schefer, Simon Wohlgensinger, Adrian Oberholzer, Silvan Oberholzer. – Verwarnungen: 50. Patrik Brändle.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.11.2022 03:37 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.