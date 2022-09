2. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Erfolg für Henau gegen Steinach Henau behielt im Spiel gegen Steinach am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:0. 06.09.2022, 09.35 Uhr

Marvin Wiedemeier schoss Henau in der 15. Minute zur 1:0-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Henau stellte David Marku in Minute 28 her. Dario Regazzoni schoss das 3:0 (72. Minute) für Henau und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Henau erhielten Claudio Schmidt (18.) und Manuel Bossart (82.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Steinach, nämlich für Yannick Mannhart (43.).

Henau spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.7 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 7 geschossenen Toren Rang 2.

In der Tabelle verbessert sich Henau von Rang 3 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Henau hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Henau spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Wattwil Bunt 1929 1 (Rang 12). Das Spiel findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Rüti, Henau).

Unverändert liegt Steinach auf Rang 7. Das Team hat drei Punkte. Für Steinach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Steinach tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Eschenbach 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 11. September statt (16.00 Uhr, Eschewies, Eschenbach).

Telegramm: FC Steinach 1 - FC Henau 1 0:3 (0:2) - Bleiche, Steinach – Tore: 15. Marvin Wiedemeier 0:1. 28. David Marku 0:2. 72. Dario Regazzoni 0:3. – Steinach: Jan Rohner, Flavio Birchler, Jamiro Gätzi, Jérôme Eberle, Severin Schwendener, Mattia Turro, Michael Popp, Alain Cossu, Serhii Balaniuk, Yannik Bruderer, Yannick Mannhart. – Henau: Manuel Eberle, Joel Weibel, Alessandro Veluscek, Claudio Schmidt, Renato Hungerbühler, David Marku, Jan Näf, Robin Holenstein, Markus Anderes, Marvin Wiedemeier, Dario Regazzoni. – Verwarnungen: 18. Claudio Schmidt, 43. Yannick Mannhart, 82. Manuel Bossart.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

