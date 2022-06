3. Liga, Gruppe 4 Deutlicher Erfolg für Aadorf gegen Münsterlingen Aadorf behielt im Spiel gegen Münsterlingen am Montag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:2. 06.06.2022, 20.18 Uhr

(chm)

Münsterlingen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Lukas Ryter ging das Team in der 31. Minute in Führung. Aadorf glich in der 37. Minute durch Jeremmy Kitolo aus.

Danach drehte Aadorf auf. Das Team schoss ab der 44. Minute noch vier weitere Tore, während Münsterlingen ein Tor gelang (zum 2:5 (67. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Aadorf waren: Jeremmy Kitolo (2 Treffer), Yanik Düring (1 Treffer), Jannic Baak (1 Treffer) und Dennis Luginbühl (1 Treffer). Die Torschützen für Münsterlingen waren: Simon Najdenik und Lukas Ryter.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Münsterlingen sah Danilo Ferrari (65.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Münsterlingen weitere vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Aadorf, Federico Ognissanti (67.) kassierte sie.

Aadorf hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Offensive 51 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Münsterlingen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Defensive 61 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Keine Änderung in der Tabelle für Aadorf: 28 Punkte bedeuten Rang 6. Aadorf hat bisher neunmal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Aadorf auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Wil 1900 1. Die Partie findet am 12. Juni statt (16.00 Uhr, Bergholz, Wil).

Für Münsterlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 11. Für Münsterlingen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Münsterlingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Münchwilen 1 (Platz 7). Die Partie findet am 12. Juni statt (16.00 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Telegramm: SC Aadorf 1 - FC Münsterlingen 1 5:2 (2:1) - Unterwiesen, Aadorf – Tore: 31. Lukas Ryter 0:1. 37. Jeremmy Kitolo 1:1. 44. Jannic Baak 2:1. 49. Yanik Düring 3:1. 56. Jeremmy Kitolo 4:1. 65. Dennis Luginbühl (Penalty) 5:1.67. Simon Najdenik (Penalty) 5:2. – Aadorf: Federico Ognissanti, Tobias Fischbacher, Yanik Düring, Thomas Rhyner, Luca Gianforte, Michel Trigo, Jeremmy Kitolo, Josua Bühler, Dennis Luginbühl, Mirco Meier, Jannic Baak. – Muensterlingen: Sven Gurtner, Silas Meister, Yannic Dornbierer, Lukas Ryter, Rafael Lobo Alves, Luca Hamann, Danilo Ferrari, Dominik Lüthi, Tolga Özdemir, Gabrijel Ljevak, Afif Ghribi. – Verwarnungen: 39. Silas Meister, 51. Gabrijel Ljevak, 58. Danilo Ferrari, 65. Drago Nakic, 67. Federico Ognissanti – Ausschluss: 65. Danilo Ferrari.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.06.2022 20:15 Uhr.