4. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 5:0-Sieg für Grabs gegen Triesen Grabs gewinnt am Samstag auswärts gegen Triesen 5:0. 05.09.2021, 14.22 Uhr

(chm)

Philipp Schaltegger erzielte in der 32. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Grabs. Maiko Käthner sorgte in der 66. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Grabs. Grabs erhöhte in der 83. Minute seine Führung durch Manuel Eggenberger weiter auf 3:0.

Grabs konnte die Führung in der 85. Spielminute weiter ausbauen, als Angelo Botrugno zum 4:0 ins eigene Gehäuse traf. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Maiko Käthner in der 88. Minute, als er für Grabs zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Triesen sah Antonio Verdicchia (78.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Triesen weitere sechs gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Grabs für Ramon Zogg (23.) und Fidan Smajli (55.).

Grabs verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Grabs hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Grabs daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Trübbach 1. Die Partie findet am 11. September statt (17.30 Uhr, Mühlbach, Grabs).

In der Tabelle verliert Triesen Plätze und zwar von Rang 9 auf 10. Das Team hat null Punkte. Triesen hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Triesen trifft im nächsten Spiel auswärts auf Chur 97 2b (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 11. September statt (18.30 Uhr, Ringstrasse, Chur).

Telegramm: FC Triesen 2 - FC Grabs 1 0:5 (0:1) - Blumenau, Triesen – Tore: 32. Philipp Schaltegger 0:1. 66. Maiko Käthner 0:2. 83. Manuel Eggenberger 0:3. 85. Eigentor (Angelo Botrugno) 0:4.88. Maiko Käthner 0:5. – Triesen: Aaron Salzgeber, Niklas Brötz, Hugo Gomes Ferreira, Timo Banzer, Giacomo Pitaro, Nico Tschui, Anthony Denny Cristofaro, Therry Brunner, Antonio Verdicchia, Angelo Botrugno, Luke Seger. – Grabs: Roland Gantenbein, Simon Egli, Robin Vetsch, Kevin Nef, Ramon Zogg, Maiko Käthner, Florian Ponik, Fidan Smajli, Adrian Eggenberger, Benjamin Rüesch, Philipp Schaltegger. – Verwarnungen: 13. Therry Brunner, 23. Nico Tschui, 23. Ramon Zogg, 42. Anthony Denny Cristofaro, 44. Niklas Brötz, 55. Fidan Smajli, 65. Timo Banzer, 75. Antonio Verdicchia – Ausschluss: 78. Antonio Verdicchia.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Triesen 2 - FC Grabs 1 0:5, Chur 97 2b - FC Sargans 2 1:1, FC Haag 1 - FC Gams 1 5:4

Tabelle: 1. FC Haag 1 3 Spiele/9 Punkte (10:5). 2. FC Grabs 1 3/7 (12:2), 3. FC Sevelen 1 2/6 (10:1), 4. FC Buchs 2 3/6 (9:5), 5. FC Gams 1 3/6 (16:9), 6. FC Balzers 2 3/3 (8:10), 7. FC Sargans 2 3/2 (3:5), 8. Chur 97 2b 3/1 (2:11), 9. FC Trübbach 1 2/0 (1:12), 10. FC Triesen 2 3/0 (1:12).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 14:19 Uhr.