2. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 4:1-Sieg für Mels gegen Ruggell Mels behielt im Spiel gegen Ruggell am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 17.10.2021, 02.14 Uhr

(chm)

Marco Kohler eröffnete in der 40. Minute das Skore, als er für Mels das 1:0 markierte. Fabian Ducak glich in der 45. Minute für Ruggell aus. Es hiess 1:1. Das Tor von Jindrich Stehlik in der 46. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Mels.

Mit seinem Tor in der 62. Minute brachte Manuel Kalberer Mels mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jindrich Stehlik in der 90. Minute, als er für Mels zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Mels erhielten Pierin Gantenbein (70.) und Michael Tscherfinger (72.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ruggell, Lukas Büchel (81.) kassierte sie.

Mels hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 23 Tore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match.

Mels machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 3. Mels hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Mels konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Mels tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Vaduz 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (16.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Für Ruggell hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 7. Ruggell hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Ruggell spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 9). Das Spiel findet am Mittwoch (20. Oktober) statt (20.00 Uhr, Degern, Au).

Telegramm: FC Ruggell 1 - FC Mels 1 1:4 (1:1) - Freizeitpark Widau, Ruggell – Tore: 40. Marco Kohler 0:1. 45. Fabian Ducak 1:1. 46. Jindrich Stehlik 1:2. 62. Manuel Kalberer 1:3. 90. Jindrich Stehlik 1:4. – Ruggell: Julian Schatzmann, Fabian Ducak, Ricard Micevski, Nicola Kollmann, Stefan Maag, Simon Maag, Ridvan Kardesoglu, Elias Quaderer, Philippe Erne, Constantin Marxer, Colin Haas. – Mels: Cristiano Cardoso Teixeira, Robin Marthy, Michael Tscherfinger, Lauro Gurzeler, Pierin Gantenbein, Manuel Kalberer, Ramon Gartmann, Angelo Willi, Luca Bleisch, Marco Kohler, Jindrich Stehlik. – Verwarnungen: 70. Pierin Gantenbein, 72. Michael Tscherfinger, 81. Lukas Büchel.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Ruggell 1 - FC Mels 1 1:4, KF Dardania St. Gallen 1 - FC Herisau 1 2:2

Tabelle: 1. FC Vaduz 2 7 Spiele/17 Punkte (23:8). 2. KF Dardania St. Gallen 1 8/15 (19:9), 3. FC Mels 1 8/14 (23:13), 4. FC Herisau 1 8/13 (20:13), 5. FC Abtwil-Engelburg 1 7/11 (21:14), 6. FC St. Margrethen 1 7/10 (13:17), 7. FC Ruggell 1 6/8 (11:12), 8. FC Ems 1 6/6 (12:10), 9. FC Au-Berneck 05 1 6/6 (9:13), 10. FC Winkeln SG 1 7/5 (8:20), 11. US Schluein Ilanz 1 7/5 (8:26), 12. FC Montlingen 1 7/4 (8:20).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 02:11 Uhr.