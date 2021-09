3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 4:1-Sieg für Buchs gegen Eschen/Mauren Buchs gewinnt am Samstag zuhause gegen Eschen/Mauren 4:1. 05.09.2021, 23.04 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Agan Amzi für Buchs. In der 25. Minute traf er zum 1:0. Buchs baute die Führung in der 28. Minute (Ivan Quintans) weiter aus (2:0). Agan Amzi baute in der 34. Minute die Führung für Buchs weiter aus (3:0).

Mentor Memeti baute in der 49. Minute die Führung für Buchs weiter aus (4:0). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Giandomenico Tanzillo Ortiz in der 53. Minute für Eschen/Mauren auf 1:4.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Buchs für Fabio Ventura (10.) und Mentor Memeti (46.). Die einzige gelbe Karte bei Eschen/Mauren erhielt: Besart Bajrami (56.)

In der Tabelle verbessert sich Buchs von Rang 4 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Für Buchs ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen. Ein Spiel von Buchs ging unentschieden aus.

Buchs bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Rebstein 1. Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (14.30 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Eschen/Mauren steht in der Tabelle neu auf Rang 9 (zuvor: 7). Das Team hat drei Punkte. Eschen/Mauren hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Eschen/Mauren trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Widnau 2 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (19.15 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Telegramm: FC Buchs 1 - USV Eschen/Mauren 2 4:1 (3:0) - Rheinau Buchs, Buchs – Tore: 25. Agan Amzi 1:0. 28. Ivan Quintans 2:0. 34. Agan Amzi 3:0. 49. Mentor Memeti 4:0. 53. Giandomenico Tanzillo Ortiz 4:1. – Buchs: Andreas Schnabl, Ramon Solinger, Fabio Ventura, Olcay Gür, Aulon Rexhepi, Ivan Quintans, Cyrill Schlegel, Burak Eris, Mentor Memeti, Agan Amzi, Adnan Mutapcija. – Eschen/Mauren: Matijas Dunder, Simon Kolb, Francesco Lovric, Alexander Marxer, David Meier, Severin Weibel, Giandomenico Tanzillo Ortiz, Besart Bajrami, Emir Muratoski, Simon Kühne, Zivan Mitrovic. – Verwarnungen: 10. Fabio Ventura, 46. Mentor Memeti, 56. Besart Bajrami.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Buchs 1 - USV Eschen/Mauren 2 4:1, FC Staad 1 - FC Rüthi 1 4:0, FC Rheineck 1 - FC Rebstein 1 2:3

Tabelle: 1. FC Staad 1 3 Spiele/7 Punkte (13:1). 2. FC Buchs 1 3/7 (8:3), 3. FC Rebstein 1 3/7 (5:3), 4. FC Altstätten 1 2/4 (3:2), 5. FC Triesen 1 2/4 (7:3), 6. FC Triesenberg 1 3/4 (4:6), 7. FC Diepoldsau-Schmitter 1 2/3 (6:4), 8. FC Schaan 1 3/3 (7:5), 9. USV Eschen/Mauren 2 3/3 (4:12), 10. FC Rüthi 1 3/3 (4:7), 11. FC Widnau 2 2/0 (1:11), 12. FC Rheineck 1 3/0 (3:8).

