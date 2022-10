2. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 4:1-Erfolg für Calcio gegen Henau – Siegesserie von Henau gebrochen Calcio behielt im Spiel gegen Henau am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 02.10.2022, 12.50 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Ermir Selmani für Calcio. In der 31. Minute traf er zum 1:0. Calcio baute die Führung in der 43. Minute (Elmedin Pajaziti) weiter aus (2:0). Calcio erhöhte in der 51. Minute seine Führung durch Jardel Semeraro Branco weiter auf 3:0.

Paul Heine verkürzte in der 72. Minute den Rückstand von Henau auf 1:3. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Ermir Selmani in der 82. Minute, als er für Calcio zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jardel Semeraro Branco von Calcio erhielt in der 75. Minute die gelbe Karte.

Calcio hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 15 Tore in sechs Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.5 Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Henau nicht so viele Tore wie gegen Calcio. Durchschnittlich muss die Defensive 1.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Calcio machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 3. Calcio hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Calcio in einem Auswärtsspiel mit FC Bischofszell 1 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 9. Oktober statt (15.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Trotz der Niederlage bleibt Henau auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 13 Punkte auf dem Konto. Nach drei Siegen in Serie verliert Henau erstmals wieder.

Henau spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Eschenbach 1 (Rang 8). Die Partie findet am 9. Oktober statt (15.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: AS Calcio Kreuzlingen 1 - FC Henau 1 4:1 (2:0) - Döbeli, Kreuzlingen – Tore: 31. Ermir Selmani 1:0. 43. Elmedin Pajaziti 2:0. 51. Jardel Semeraro Branco 3:0. 72. Paul Heine 3:1. 82. Ermir Selmani 4:1. – Calcio: Bruno Donnici, Aziz Afkir, Milad Ahadi, Waldemar Schattner, Jardel Semeraro Branco, Bleron Arifi, Enis Ramadani, Alajdin Pajaziti, Elvir Islami, Elmedin Pajaziti, Ermir Selmani. – Henau: Manuel Eberle, Remo Dal Molin, Claudio Schmidt, Alessandro Veluscek, Renato Hungerbühler, David Marku, Manuel Bossart, Cédric Löhrer, Paul Heine, Ivan Schwab, Dario Regazzoni. – Verwarnungen: 75. Jardel Semeraro Branco.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

