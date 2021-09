2. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 4:1-Erfolg für Bronschhofen gegen Steinach Sieg für Bronschhofen: Gegen Steinach gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:1. 06.09.2021, 00.31 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Steinach: Mattia Turro brachte seine Mannschaft in der 45. Minute 1:0 in Führung. Bronschhofen glich in der 50. Minute durch Raphael Schwager aus. Andi Qerfozi erzielte in der 70. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Bronschhofen.

Mit seinem Tor in der 77. Minute brachte Raphael Schwager Bronschhofen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Jonas Wiesli schoss das 4:1 (84. Minute) für Bronschhofen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Bronschhofen erhielten Tanam Hagmann (8.), Simon Pabst (67.) und Matteo Lima (82.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Steinach für André Filipe Baiao Silva (30.), Michael Popp (60.) und Manuel Bellini (90.).

In der Tabelle verbessert sich Bronschhofen von Rang 5 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Für Bronschhofen ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Bronschhofen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Bronschhofen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Bischofszell 1 (Platz 5). Das Spiel findet am 12. September statt (11.00 Uhr, Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen).

In der Tabelle verliert Steinach Plätze und zwar von Rang 7 auf 9. Das Team hat zwei Punkte. Steinach hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Steinach auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Uzwil 2. Die Partie findet am 11. September statt (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Steinach 1 - SC Bronschhofen 1 1:4 (1:0) - Bleiche, Steinach – Tore: 45. Mattia Turro 1:0. 50. Raphael Schwager 1:1. 70. Andi Qerfozi 1:2. 77. Raphael Schwager 1:3. 84. Jonas Wiesli 1:4. – Steinach: Riccardo Fontanive, Flavio Birchler, Jamiro Gätzi, Dario Germann, Severin Schwendener, Mattia Turro, Michael Popp, André Filipe Baiao Silva, Tobias Bruderer, Yannik Bruderer, Yannick Mannhart. – Bronschhofen: Tanam Hagmann, Andrin Owassapian, Philipp Flammer, Simon Pabst, Marcel Wild, Tsega Khangsar, Raffael Fischer, Andi Qerfozi, Nicola Guntersweiler, Metin Sakiri, Raphael Schwager. – Verwarnungen: 8. Tanam Hagmann, 30. André Filipe Baiao Silva, 60. Michael Popp, 67. Simon Pabst, 82. Matteo Lima, 90. Manuel Bellini.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 2: FC Uzwil 2 - FC Linth 04 2 2:0, FC Steinach 1 - SC Bronschhofen 1 1:4, FC Rapperswil-Jona 2 - FC Henau 1 8:2

Tabelle: 1. FC Uzwil 2 3 Spiele/9 Punkte (7:1). 2. FC Rapperswil-Jona 2 3/7 (16:9), 3. SC Bronschhofen 1 3/6 (5:2), 4. FC Sirnach 1 3/5 (7:6), 5. FC Bischofszell 1 3/4 (7:6), 6. FC Schmerikon 1 1/3 (2:1), 7. FC Romanshorn 1 2/3 (7:3), 8. FC Arbon 05 1 2/2 (5:5), 9. FC Steinach 1 3/2 (5:8), 10. FC Wattwil Bunt 1929 1 3/1 (5:10), 11. FC Henau 1 3/1 (3:14), 12. FC Linth 04 2 3/0 (3:7).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2021 00:28 Uhr.