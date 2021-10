3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 4:0-Sieg für Schaan gegen Rebstein Sieg für Schaan: Gegen Rebstein gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:0. 24.10.2021, 12.08 Uhr

(chm)

Marco Oehri erzielte in der 20. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Schaan. Daniel Sobkova erhöhte in der 49. Minute zur 2:0-Führung für Schaan. Mitad Dincer baute in der 63. Minute die Führung für Schaan weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Daniel Sobkova, der in der 80. Minute die Führung für Schaan auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Rebstein sah Philip Baumgartner (51.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Philip Baumgartner (22.) und Timon Cabezas (31.). Gelbe Karten gab es bei Schaan für Daniel Sobkova (36.), Mitad Dincer (50.) und Haris Odobasic (88.).

In der Abwehr gehört Schaan zu den Besten: Die total 16 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.8 Toren pro Match (Rang 2).

Die Tabellensituation bleibt für Schaan unverändert. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Schaan hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Schaan wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Staad 1, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (16.00 Uhr, Bützel, Staad).

Nach der Niederlage büsst Rebstein einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 17 Punkten auf Rang 4. Rebstein hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Rebstein tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Altstätten 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 31. Oktober (14.30 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Telegramm: FC Schaan 1 - FC Rebstein 1 4:0 (1:0) - Rheinwiese, Schaan – Tore: 20. Marco Oehri 1:0. 49. Daniel Sobkova 2:0. 63. Mitad Dincer 3:0. 80. Daniel Sobkova 4:0. – Schaan: Jonas Strunk, Maik Pereira de Moura, Krenar Mazreku, Lucas Eberle, Liam Kranz, Haris Odobasic, Mitad Dincer, Daniel Sobkova, Marco Oehri, Alexandar Ubavic, Fabio Quaderer. – Rebstein: Dominik Roth, Luc Sonderegger, Philip Baumgartner, Simon Schranz, Farid Fousseni, Mario Vlahovic, Elion Sopi, Rico Köppel, Timon Cabezas, Andrin Cabezas, Andrej Dursun. – Verwarnungen: 22. Philip Baumgartner, 31. Timon Cabezas, 36. Daniel Sobkova, 50. Mitad Dincer, 88. Haris Odobasic – Ausschluss: 51. Philip Baumgartner.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Diepoldsau-Schmitter 1 - FC Rheineck 1 2:1, FC Triesen 1 - FC Staad 1 3:1, FC Schaan 1 - FC Rebstein 1 4:0

Tabelle: 1. FC Buchs 1 9 Spiele/23 Punkte (26:7). 2. FC Altstätten 1 8/19 (23:14), 3. FC Diepoldsau-Schmitter 1 9/19 (26:17), 4. FC Rebstein 1 9/17 (17:17), 5. FC Triesenberg 1 9/14 (18:16), 6. FC Staad 1 9/13 (28:16), 7. FC Schaan 1 9/13 (21:16), 8. FC Triesen 1 9/10 (21:27), 9. FC Rüthi 1 8/9 (14:22), 10. FC Widnau 2 8/4 (16:33), 11. USV Eschen/Mauren 2 8/4 (12:27), 12. FC Rheineck 1 9/4 (15:25).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 12:05 Uhr.