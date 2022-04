Frauen 2. Liga Deutlicher 4:0-Erfolg für Bütschwil gegen Triesen Bütschwil gewinnt am Samstag zuhause gegen Triesen 4:0. 10.04.2022, 01.35 Uhr

(chm)

Diana Brändle brachte Bütschwil 1:0 in Führung (26. Minute). Mit ihrem Tor in der 42. Minute brachte Nicole Scherrer Bütschwil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Bütschwil erhöhte in der 50. Minute seine Führung durch Corinna Hasler weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Melanie Thalmann in der 83. Minute, als sie für Bütschwil zum 4:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Bütschwil ist die beste der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.7 Tore pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Bütschwil nicht verändert. 17 Punkte bedeuten Rang 6. Bütschwil hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bütschwil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Widnau 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 24. April (11.30 Uhr, Aegeten, Widnau).

Für Triesen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 4. Triesen hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Triesen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Ems 1 Grp. (Platz 7). Das Spiel findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Bütschwil 1 Grp. - FC Triesen 1 Grp. 4:0 (2:0) - Breite Bütschwil, Bütschwil – Tore: 26. Diana Brändle 1:0. 42. Nicole Scherrer 2:0. 50. Corinna Hasler 3:0. 83. Melanie Thalmann 4:0. – Buetschwil: Bernadette Hangartner, Anuschka Salzmann, Samira Heeb, Fabienne Brändle, Diana Brändle, Maurine Gübeli, Maurine Schnyder, Melanie Thalmann, Marina Oberholzer, Nicole Scherrer, Corinna Hasler. – Triesen: Annika Vils, Lena Ott, Lara Uebersax, Jana Tipura, Ana Maria Lopez Correa, Tanja Sprecher, Ladina Good, Jasmin Ackermann, Eva Fasel, Seraina Aggeler, Nicole Sprecher. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 01:33 Uhr.