4. Liga, Gruppe 2 Chur und Sargans teilen sich Punkte 1:1 lautet das Resultat zwischen Chur und Sargans. Die Teams teilen sich die Punkte. 05.09.2021, 06.59 Uhr

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Chur die Führung. Torschütze in der 6. Minute war Khalil Gasem. Den Ausgleich erzielte Maximilian Vollmann in der 57. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Unverändert liegt Chur auf Rang 8. Das Team hat einen Punkt. Chur hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Chur trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Triesen 2 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 11. September statt (18.30 Uhr, Ringstrasse, Chur).

Sargans liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 7. Das Team hat zwei Punkte. Sargans hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Sargans geht es daheim gegen FC Gams 1 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 10. September statt (20.00 Uhr, Sportanlage Riet, Sargans).

Telegramm: Chur 97 2b - FC Sargans 2 1:1 (1:0) - Obere Au, Chur – Tore: 6. Khalil Gasem 1:0. 57. Maximilian Vollmann 1:1. – Chur: Alexander Silva Suznjevic, Luis Carlos Sampaio Goncalves, Sergio Untersee, Andrea Ricchiello, Rui Antonio Marciel Almeida, Khalil Gasem, Jesse Neuhaus, Lucas Oliveira Batista, Rishi Thayapararajah, Cristopher Machado Calcada, Noah Laudonia. – Sargans: Yannik Stähli, Fernando Rankwiler, Dario Schlegel, Marco Pfiffner, Elia Roth, Claudio Tino, Roberto Hürlimann, Manuel Ackermann, Maximilian Vollmann, Jeff Grünenfelder, Arlind Berisha. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Triesen 2 - FC Grabs 1 0:5, Chur 97 2b - FC Sargans 2 1:1, FC Haag 1 - FC Gams 1 5:4

Tabelle: 1. FC Haag 1 3 Spiele/9 Punkte (10:5). 2. FC Grabs 1 3/7 (12:2), 3. FC Sevelen 1 2/6 (10:1), 4. FC Buchs 2 3/6 (9:5), 5. FC Gams 1 3/6 (16:9), 6. FC Balzers 2 3/3 (8:10), 7. FC Sargans 2 3/2 (3:5), 8. Chur 97 2b 3/1 (2:11), 9. FC Trübbach 1 2/0 (1:12), 10. FC Triesen 2 3/0 (1:12).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 06:56 Uhr.