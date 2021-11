Frauen 3. Liga - Chur mit Sieg gegen Kirchberg – Ragavi Mahendrarajah trifft zum Sieg

Fussball Zigi hext, Youan trifft: Der FC St.Gallen gewinnt in Basel – Zeidler: «Hatten das Glück des Tüchtigen» +++ Espen-Fanszene massregelt Chaoten

Der FC St.Gallen überrumpelt nach seinem Exploit gegen YB auch Leader Basel. Mit einem couragierten, spielerisch starken Auftritt und dank eines Treffers von Thody Élie Youan in der Schlussphase siegen die Espen am Rheinknie. Derweil reagiert die aktive St.Galler Fanszene auf die Vandalenakte von Chaoten in Luzern.