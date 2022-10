Frauen 3. Liga Chantal Kraft rettet Uznach einen Punkt gegen Staad Im Spiel zwischen Uznach und Staad hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 18.10.2022, 04.34 Uhr

Staad ging durch Tore von Claudia Stilz (10.), Kristjana Nikollaj (60.) und Aaliyah Schiavo (66.) bis in die 66. Minute 3:0 in Führung. Dies sollten aber alle Tore bleiben für Staad.

Die Aufholjagd von Uznach begann erst in der Schlussphase: Naomi Grisoni verkürzte in der 71. Minute den Rückstand von Uznach auf 1:3. In der 85. Minute gelang Uznach (Chantal Kraft) der Anschlusstreffer (2:3). Der Ausgleich für Uznach fiel nur zwei Minuten später, erneut durch Chantal Kraft.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Keine Änderung in der Tabelle für Uznach: sechs Punkte bedeuten Rang 7. Uznach hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Uznach geht es zuhause gegen FC Münsterlingen 1 (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (16.00 Uhr, Benknerstrasse, Uznach).

Für Staad hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 3. Staad hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Staad spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Widnau 2 (Platz 8). Die Partie findet am 23. Oktober statt (13.30 Uhr, Bützel, Staad).

Telegramm: FC Uznach 1 - FC Staad 2 3:3 (0:1) - Benknerstrasse, Uznach – Tore: 10. Claudia Stilz 0:1. 60. Kristjana Nikollaj 0:2. 66. Aaliyah Schiavo 0:3. 71. Naomi Grisoni 1:3. 85. Chantal Kraft 2:3. 87. Chantal Kraft 3:3. – Uznach: Jana Stüssi, Nina Kuster, Olivia Hinder, Debora Musa, Naomi Grisoni, Céline Schnider, Coline Richter, Carmen Brunner, Céline Kabashi, Susan Di Marco, Julia Baur. – Staad: Fatima Luana Correia Faria, Eva Bollhalder, Enya Böhrer, Stefanie Renn, Maureen Etter, Alexandra Roth, Flavia Schmid, Bettina Peter, Kristjana Nikollaj, Claudia Stilz, Aaliyah Schiavo. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

