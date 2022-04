4. Liga, Gruppe 6 Calcio verliert gegen Seriensieger Berg Berg reiht Sieg an Sieg: Gegen Calcio hat das Team am Sonntag bereits den zwölften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:0 24.04.2022, 19.42 Uhr

In der 17. Minute war es an Jannik Scherb, Berg 1:0 in Führung zu bringen. In der 43. Minute baute Joël Alt den Vorsprung für Berg auf zwei Tore aus (2:0). Nur zwei Minuten später traf Joël Alt erneut, so dass es in der 45. Minute 3:0 für Berg hiess.

Bei Berg erhielten Marco Helfenberger (35.), Jannik Scherb (60.) und Joël Alt (69.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Calcio für Ermir Selmani (18.) und Philipp Mangold (84.).

Dass Berg viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zwölf Spielen hat Berg durchschnittlich 3.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Calcio ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 4.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Berg bleibt Leader: Das Team hat nach zwölf Spielen 36 Punkte auf dem Konto. Berg feiert mit dem Sieg gegen Calcio bereits den zwölften Sieg der Saison. Das Team hat sechsmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Berg spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Uzwil 3a (Platz 4). Das Spiel findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Meienägger, Berg).

Für Calcio hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 8. Für Calcio ist es bereits die achte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Calcio gingen unentschieden aus.

Für Calcio geht es auswärts gegen FC Henau 2 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 30. April statt (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: AS Calcio Kreuzlingen 2 - SC Berg 1 0:3 (0:3) - Döbeli, Kreuzlingen – Tore: 17. Jannik Scherb 0:1. 43. Joël Alt 0:2. 45. Joël Alt 0:3. – Calcio: Sven Kustos, Hannes Gerbig, Miguel Antonio Franco, George Dogru, Mauro Anello, Vincenzo Maiorana, Fabrizio Mangiafico, Silvan Lang, Cihad Bilir, Philipp Mangold, Ermir Selmani. – Berg: Franco Gaccioli, Malik Neusch, Ramon Hinder, Samuel Toussaint, Sven Brülisauer, Marco Helfenberger, Joel Herbert, Joël Alt, Jannik Scherb, Julian Stahel, Mauro Zingg. – Verwarnungen: 18. Ermir Selmani, 35. Marco Helfenberger, 60. Jannik Scherb, 69. Joël Alt, 84. Philipp Mangold.

