2. Liga, Gruppe 2 Calcio und Wattwil Bunt 1929 spielen Remis Acht Tore sind zwischen Calcio und Wattwil Bunt 1929 gefallen. Einen Sieger gab es beim 4:4 jedoch nicht. 15.09.2022, 00.04 Uhr

Calcio war zweimal in Führung. Wattwil Bunt 1929 lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Wattwil Bunt 1929 in der 80. Minute.

Calcio war zwischenzeitlich mit 2:0 (13. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 75. Minute ging Calcio zunächst 4:3 in Führung. Bis zum Ausgleich durch Wattwil Bunt 1929 dauerte es nicht lange: Edonit Gashi traf in der 80. Minute zum 4:4.

Auch Wattwil Bunt 1929 war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 3:2 (55. Minute).

Die Torschützen für Calcio waren: Milad Ahadi, Marsello Benic, Ermir Selmani und Elmedin Pajaziti. Bei Wattwil Bunt 1929 schoss Nikola Ristic gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Wattwil Bunt 1929 waren: Sasha Fernandez (1 Treffer) und Edonit Gashi (1 Treffer).

Bei Calcio erhielten Blerand Mustafi (15.), Milad Ahadi (37.) und Jardel Semeraro Branco (52.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Wattwil Bunt 1929 erhielt: Yannic Porchet (65.)

In seiner Gruppe hat Calcio den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 11 Tore in vier Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel.

Calcio liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat acht Punkte. Calcio hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Calcio in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Tägerwilen 1 (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am 25. September statt (11.00 Uhr, Tägermoos, Tägerwilen).

In der Tabelle liegt Wattwil Bunt 1929 weiterhin auf Rang 12. Das Team hat einen Punkt. Wattwil Bunt 1929 hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Mit dem fünftplatzierten FC Eschenbach 1 kriegt es Wattwil Bunt 1929 als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 24. September statt (16.00 Uhr, Grüenau, Wattwil).

Telegramm: AS Calcio Kreuzlingen 1 - FC Wattwil Bunt 1929 1 4:4 (2:2) - Döbeli, Kreuzlingen – Tore: 12. Ermir Selmani 1:0. 13. Marsello Benic 2:0. 34. Sasha Fernandez 2:1. 39. Nikola Ristic 2:2. 55. Nikola Ristic 2:3. 70. Elmedin Pajaziti 3:3. 75. Milad Ahadi 4:3. 80. Edonit Gashi 4:4. – Calcio: Vildan Uka, Jardel Semeraro Branco, Blerand Mustafi, Waldemar Schattner, Milad Ahadi, Bleron Arifi, Elmedin Pajaziti, Alajdin Pajaziti, Marsello Benic, Enis Ramadani, Ermir Selmani. – Wattwil Bunt 1929: Giuliano Cucinelli, Elias Schönenberger, Christoph Schneider, Marvin Romer, Marco Osterwalder, Roger Kuhn, Yannic Porchet, Sasha Fernandez, Haxhi Shala, Timo Baumgartner, Nikola Ristic. – Verwarnungen: 15. Blerand Mustafi, 37. Milad Ahadi, 52. Jardel Semeraro Branco, 65. Yannic Porchet.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.09.2022 00:01 Uhr.

