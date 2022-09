2. Liga, Gruppe 2 Calcio mit drei Punkten auswärts gegen Bronschhofen Calcio siegt auswärts 4:3 gegen Bronschhofen im zweiten Spiel der Saison. 04.09.2022, 04.01 Uhr

Das Skore eröffnete Elvir Islami in der 31. Minute. Er traf für Calcio zum 1:0. Gleichstand war in der 41. Minute hergestellt: Nicola Guntersweiler traf für Bronschhofen. Andi Qerfozi erzielte in der 47. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Bronschhofen.

In der 55. Minute traf Ermir Selmani für Calcio zum 2:2-Ausgleich. Elvir Islami brachte Calcio 3:2 in Führung (58. Minute). Mit seinem Tor in der 71. Minute brachte Enis Ramadani Calcio mit zwei Treffern 4:2 in Führung. In der Schlussphase kam Bronschhofen noch auf 3:4 heran. Alessio Albisser war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 86. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Calcio für Ermir Selmani (77.) und Blerand Mustafi (87.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bronschhofen, Dario Pavlovic (66.) kassierte sie.

Calcio reiht sich nach dem Spiel auf Rang 5 ein. Calcio tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Arbon 05 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Mittwoch (7. September) statt (20.30 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

In der Tabelle steht Bronschhofen nach dem dritten Spiel auf Rang 11. Bronschhofen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Tägerwilen 1 (Platz 6). Das Spiel findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen).

Telegramm: SC Bronschhofen 1 - AS Calcio Kreuzlingen 1 3:4 (1:1) - Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen – Tore: 31. Elvir Islami 0:1. 41. Nicola Guntersweiler 1:1. 47. Andi Qerfozi 2:1. 55. Ermir Selmani 2:2. 58. Elvir Islami 2:3. 71. Enis Ramadani 2:4. 86. Alessio Albisser 3:4. – Bronschhofen: Silvan Düring, Dario Pavlovic, Stefan Ott, Philipp Flammer, Simon Pabst, Bujar Sejdi, Raphael Schwager, Andi Qerfozi, Nicola Guntersweiler, Ramon Widmer, Jonas Wiesli. – Calcio: Bruno Donnici, Jardel Semeraro Branco, Blerand Mustafi, Waldemar Schattner, Giuliano Protopapa, Elvir Islami, Elmedin Pajaziti, Alajdin Pajaziti, Marsello Benic, Enis Ramadani, Ermir Selmani. – Verwarnungen: 66. Dario Pavlovic, 77. Ermir Selmani, 87. Blerand Mustafi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

