2. Liga, Gruppe 2 Calcio lässt sich von Romanshorn kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 12) ist Calcio am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Romanshorn gerecht geworden und hat zuhause 3:1 gewonnen. 30.10.2022, 20.50 Uhr

(chm)

Calcio ging in der 21. Spielminute durch Bleron Arifi in Führung, ehe Romanshorn in der 30. Minute (Kai Länzlinger) der Ausgleich gelang. In der 53. Minute war es an Waldemar Schattner, Calcio 2:1 in Führung zu bringen. In der 87. Minute erhöhte Enis Ramadani auf 3:1 für Calcio.

Bei Calcio erhielten Waldemar Schattner (28.) und Elvir Islami (50.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Romanshorn für Kaan Bayraktar (71.) und Driton Kjazimi (85.).

In seiner Gruppe hat Calcio den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 22 Tore in zehn Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.2 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Romanshorn ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 26 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 12).

Calcio bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Calcio hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Calcio geht es auf fremdem Terrain gegen FC Steinach 1 (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 6. November statt (14.30 Uhr, Bleiche, Steinach).

Romanshorn verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Romanshorn hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Romanshorn trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Linth 04 2 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 4. November statt (20.30 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: AS Calcio Kreuzlingen 1 - FC Romanshorn 1 3:1 (1:1) - Döbeli, Kreuzlingen – Tore: 21. Bleron Arifi 1:0. 30. Kai Länzlinger 1:1. 53. Waldemar Schattner 2:1. 87. Enis Ramadani 3:1. – Calcio: Bruno Donnici, Blerand Mustafi, Milad Ahadi, Waldemar Schattner, Jardel Semeraro Branco, Bleron Arifi, Enis Ramadani, Alajdin Pajaziti, Elvir Islami, Elmedin Pajaziti, Ermir Selmani. – Romanshorn: Raphael Marolf, Edonat Sadiki, Bahtjar Ajvazaj, Joel Senn, Christian Lang, David Häberli, Albasan Sadiki, Kai Länzlinger, Kaan Bayraktar, Gabriel Sidler, Manuel Keller. – Verwarnungen: 28. Waldemar Schattner, 50. Elvir Islami, 71. Kaan Bayraktar, 85. Driton Kjazimi.

