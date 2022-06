3. Liga, Gruppe 3 Bütschwil siegt gegen Brühl Bütschwil behielt im Spiel gegen Brühl am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 13.06.2022, 14.32 Uhr

(chm)

Dino Kolb eröffnete in der 13. Minute das Skore, als er für Bütschwil das 1:0 markierte. In der 41. Minute traf Ofonde Adonial Fobellah Marvist für Brühl zum 1:1-Ausgleich. In der 45. Minute war es an David Birchler, Bütschwil 2:1 in Führung zu bringen.

Gian Andrin Pfister sorgte in der 53. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Bütschwil. Gentrid Aljiji erzielte in der 71. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 für Brühl. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Brühl kassierte vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Bütschwil erhielt: Severin Gübeli (65.)

Dass Brühl so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.3 (Rang 2).

Bütschwil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 33 Punkte bedeuten Rang 5. Bütschwil hat bisher zehnmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Bütschwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Brühl hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 46 Punkten auf Rang 2. Brühl hat bisher 15mal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Brühl ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Bütschwil 1 - SC Brühl 2 3:2 (2:1) - Breite Bütschwil, Bütschwil – Tore: 13. Dino Kolb 1:0. 41. Ofonde Adonial Fobellah Marvist 1:1. 45. David Birchler 2:1. 53. Gian Andrin Pfister 3:1. 71. Gentrid Aljiji 3:2. – Buetschwil: Kevin Roos, Noah Oswald, Gian Andrin Pfister, Sandro Brunner, Tobias Ziegler, Silvan Forrer, Severin Gübeli, Elias Keller, Fabian Brändle, David Birchler, Dino Kolb. – Brühl: Arif Celebi, Kenedy Tesfay Mebrahtu, Claudio Bissegger, Blerim Adzijaj, Mark Lekaj, Dylan Fatzer, Mirko Milic, Cherito Javier Halter Mosquea, Ofonde Adonial Fobellah Marvist, Leonardo Ferrari, Raoul Djengue. – Verwarnungen: 55. Mark Lekaj, 62. Leonardo Ferrari, 65. Severin Gübeli, 80. Kenedy Tesfay Mebrahtu, 91. Arif Celebi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.06.2022 11:00 Uhr.