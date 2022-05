Frauen 2. Liga Bütschwil setzt Siegesserie auch gegen Uzwil fort Bütschwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Uzwil hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:0 02.05.2022, 13.28 Uhr

(chm)

Alexandra Brändle erzielte in der 32. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Bütschwil. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bütschwil stellte Nicole Scherrer in Minute 70 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Corinna Hasler in der 86. Minute, als sie für Bütschwil zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Bütschwil hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.7 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Uzwil so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Total liess das Team 14 Tore in 14 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1 Toren pro Spiel (Rang 3).

Bütschwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 26 Punkten auf Rang 4. Für Bütschwil ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Bütschwil auf fremdem Terrain mit FC Linth-Schwanden 1 Grp. (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 10. Mai statt (20.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Für Uzwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 3. Uzwil hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Uzwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Ems 1 Grp. (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Mai (13.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Bütschwil 1 Grp. - FC Uzwil 1 3:0 (1:0) - Breite Bütschwil, Bütschwil – Tore: 32. Alexandra Brändle 1:0. 70. Nicole Scherrer 2:0. 86. Corinna Hasler 3:0. – Buetschwil: Bernadette Hangartner, Anuschka Salzmann, Maurine Gübeli, Samira Heeb, Alexandra Brändle, Fabienne Brändle, Maurine Schnyder, Melanie Thalmann, Marina Oberholzer, Eliane Werder, Corinna Hasler. – Uzwil: Laura Egli, Jana Vettiger, Sarah Moser, Alexandra Regius, Lina Widmer, Sina Wohlgenannt, Marina Egli, Fabienne Gämperle, Andrea Nägele, Larissa Baumann, Clarissa Jung. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.05.2022 13:25 Uhr.