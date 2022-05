3. Liga, Gruppe 3 Bütschwil mit Auswärtssieg bei Rorschacherberg Bütschwil behielt im Spiel gegen Rorschacherberg am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:0. 01.05.2022, 23.53 Uhr

(chm)

In der 21. Minute war es an Severin Gübeli, Bütschwil 1:0 in Führung zu bringen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Silvio Truniger in der 66. Minute. Er traf zum 2:0 für Bütschwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Bütschwil, nämlich für Sandro Brunner (97.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rorschacherberg, Armin Bosnic (91.) kassierte sie.

Bütschwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um fünf Plätze und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 4. Bütschwil hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Bütschwil wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Neckertal-Degersheim 1, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Mittwoch (4. Mai) statt (20.15 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Für Rorschacherberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 11. Für Rorschacherberg war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Rorschacherberg spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Gossau 2 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 8. Mai (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Rorschacherberg 1 - FC Bütschwil 1 0:2 (0:1) - MZA Rorschacherberg, Rorschacherberg – Tore: 21. Severin Gübeli 0:1. 66. Silvio Truniger 0:2. – Rorschacherberg: Dario Leasi, Echedey Del Rosario Diaz, Antonio Romano, Sergio Diogo Ferreira da Graca Almeida, Yves Schlegel, Garret Eppler, Kissan Varatharajan, Armin Bosnic, Adrien Carrel, Patrick Lopes Santos, Elias Büchel. – Buetschwil: Noah Oswald, Sandro Brunner, Leandro Eberle, Tobias Ziegler, Silvan Forrer, Elias Keller, Severin Gübeli, Dario Segmüller, David Birchler, Daniel Fäh, Fabian Brändle. – Verwarnungen: 91. Armin Bosnic, 97. Sandro Brunner.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 23:50 Uhr.